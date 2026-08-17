Borsa İstanbul'da 17 Ağustos 2026 tarihinde temettü ödemesi yapan iki hissede fiyat düzeltmesine gidildi. Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) ile Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) hisselerinde temettü ödemelerinin ardından teorik fiyatlar Borsa İstanbul tarafından açıklandı.

KLSYN TEMETTÜ SONRASI TEORİK FİYATI

Koleksiyon Mobilya (KLSYN) yatırımcılarına pay başına brüt 0,15 TL temettü ödemesi gerçekleştiriyor.

KLSYN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 15,93 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

PLTUR TEMETTÜ SONRASI TEORİK FİYATI

Platform Turizm (PLTUR) ise yatırımcılarına temettüsünün 1. taksit ödemesini yapıyor.

PLTUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6087844 TL Teorik Fiyat: 20,051 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ NEDEN YAPILIR?

Temettü ödemesi yapan şirketlerde, dağıtılan nakdin şirket bünyesinden çıkması nedeniyle pay fiyatında temettü tutarı dikkate alınarak teorik bir düzeltme yapılır. Bu nedenle temettü ödeme gününde hissenin referans fiyatı, bir önceki kapanış fiyatından pay başına brüt temettü tutarının etkisi dikkate alınarak hesaplanır.

Bu işlem, yatırımcının hissesinin piyasa koşullarından kaynaklanan bir nedenle değer kaybettiği anlamına gelmez. Temettü olarak dağıtılan tutarın hisse fiyatına teorik etkisini yansıtır.