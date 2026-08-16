Dünyada merkez bankalarının altına ilgisi hızla artarken İngiltere ile Venezuela arasında yıllardır devam eden 31 tonluk altın anlaşmazlığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Venezuela hükümeti ile muhalefet, ABD destekli görüşmelerin ardından Bank of England'ın kasalarında bulunan yaklaşık 31 tonluk altın rezervinin ülkeye iade edilmesi için ortak hareket etme konusunda anlaşmaya vardı. Güncel fiyatlarla söz konusu altının değerinin yaklaşık 4 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

31 TON ALTIN NEDEN İNGİLTERE'DE KALDI?

Venezuela'nın altınlarına erişimi, İngiltere'nin Nicolas Maduro yönetimini ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaması nedeniyle yıllardır engelleniyordu.

İngiltere'nin 2019 yılında muhalefet lideri Juan Guaido'yu tanımasıyla birlikte Venezuela Merkez Bankası'nın Bank of England'da saklanan altınlarına erişimi konusunda uzun bir hukuki mücadele başladı.

Ancak siyasi tablo 2026 yılında önemli ölçüde değişti. Venezuela hükümeti ve muhalefetinin altınların ülkeye dönmesi konusunda ortak noktada buluşması, yıllardır devam eden anlaşmazlığın temelindeki "Venezuela'yı kimin temsil ettiği" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

DEĞERİ 4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Anlaşmazlık devam ederken kasalarda bekleyen altının değeri de altın fiyatlarındaki tarihi yükselişle katlandı.

Yaklaşık 31 tonluk rezervin güncel değerinin 4 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Venezuela yönetimi söz konusu kaynağın ülkenin yeniden inşasında kullanılmasını istiyor.

Temmuz ayında Venezuela'da aylık enflasyon yüzde 19,9'a ulaşırken, haziran ayında meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ülkenin finansman ihtiyacı da arttı.

Altın fiyatlarında güncel görünüm

Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. TradingView verilerine göre 16 Ağustos 2026 saat 15.13 itibarıyla ons altın 4.376,82 dolar seviyesinde bulunurken günlük yükseliş yüzde 0,59 olarak kaydedildi.

Yurt içinde ise saat 15.14 itibarıyla gram altın 6.736,59 TL seviyesinde işlem görürken günlük değer kazancı yüzde 0,78 oldu.

BANK OF ENGLAND'IN KASALARINDA 400 BİN KÜLÇE VAR

Venezuela'nın 31 tonluk altınıyla ilgili tartışmayı küresel piyasalar açısından önemli hale getiren nokta ise Bank of England'ın dünyanın en önemli altın saklama merkezlerinden biri olması.

Bankanın yer altındaki 9 kasasında yaklaşık 400 bin külçe altın bulunuyor. Bunların büyük bölümü Bank of England'a değil, İngiltere hükümeti, yabancı merkez bankaları ve diğer müşterilere ait.

Londra genelindeki kasalarda ise Haziran 2026 sonu itibarıyla 9 bin 464 ton altın bulunuyor. Bu altınların piyasa değeri yaklaşık 1,2 trilyon dolar seviyesinde.

MERKEZ BANKALARI NEDEN ALTINA YÖNELİYOR?

Venezuela örneği, merkez bankalarının rezervlerini yalnızca hangi varlıkta tuttuğu değil, nerede sakladığı konusunu da yeniden gündeme taşıdı.

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 araştırmasına göre merkez bankalarının yüzde 74'ü önümüzdeki beş yılda doların küresel rezervlerdeki payının azalmasını bekliyor. Aynı araştırmada merkez bankalarının altına yönelmesinin gerekçeleri arasında kriz dönemlerindeki performans, çeşitlendirme, enflasyondan korunma ve jeopolitik riskler bulunuyor.

Daha da dikkat çekici olan ise altının nerede tutulduğu. Bank of England yüzde 57 ile ankete katılan merkez bankaları arasında en fazla tercih edilen saklama merkezi olmayı sürdürüyor. Ancak merkez bankalarının altınlarını farklı lokasyonlara dağıtma eğilimi de devam ediyor.

TÜRKİYE'DE ALTIN REZERVLERİ NE DURUMDA?

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'nin altın varlıkları 2026'nın ilk aylarında yaklaşık 535 ton seviyesinde dengelendi. Türkiye yılın bazı dönemlerinde rezervlerinden satış gerçekleştirirken Dünya Altın Konseyi, bu işlemlerin taktiksel nitelikte olduğuna ve Türkiye'nin geçmişte de ihtiyaç dönemlerinde altın varlıklarını kullandığına dikkat çekti.

Venezuela'nın yıllardır erişemediği 31 tonluk altının, Türkiye'nin yaklaşık 535 ton seviyesindeki altın varlıklarının kabaca yüzde 5,8'ine karşılık gelmesi ise anlaşmazlığın büyüklüğünü ortaya koyuyor.