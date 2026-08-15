Altın alım satımı yapanlar ve yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Değişimler altın fiyatlarının seyrinde etkili olurken, gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel seviyeleri merak ediliyor.
Vatandaşlar güne “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?” sorularına yanıt arayarak başladı. İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarında son durum ve güncel satış rakamları...
GRAM ALTIN
Alış: 6.736,33 TL
Satış: 6.737,19 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.376,15 dolar
Satış: 4.376,71 dolar
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.778,13 TL
Satış: 11.015,31 TL
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