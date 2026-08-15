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Altın alım satımı yapanlar ve yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Değişimler altın fiyatlarının seyrinde etkili olurken, gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel seviyeleri merak ediliyor.

Vatandaşlar güne “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?” sorularına yanıt arayarak başladı. İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarında son durum ve güncel satış rakamları...

GRAM ALTIN

Alış: 6.736,33 TL

Satış: 6.737,19 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.376,15 dolar

Satış: 4.376,71 dolar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.778,13 TL

Satış: 11.015,31 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.736,33 6.737,19 % 0.68 23:59
Ons Altın / TL 209.364,64 209.708,75 % 0.68 23:59
Ons Altın / USD 4.376,15 4.376,71 % 0.58 23:59
Çeyrek Altın 10.778,13 11.015,31 % 0.68 23:59
Yarım Altın 21.488,89 22.030,62 % 0.68 23:59
Ziynet Altın 43.112,51 43.926,49 % 0.68 23:59
Cumhuriyet Altını 44.405,00 45.077,00 % -0.46 13:06
Tüm Altın Fiyatları

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