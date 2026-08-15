Borsa İstanbul’da 10-14 Ağustos 2026 haftasında BIST 100 endeksi yüzde 2,85 yükselerek 14.172,26 puandan haftayı tamamladı. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Endekste bazı hisseler çift haneli yükseliş kaydederken, bazı hisselerde sert düşüşler yaşandı.
BIST 100 endeksi hafta içinde 13.562,45 ile 14.249,99 puan arasında hareket etti. Haftanın en fazla kazandıran hissesi Katılımevim (KTLEV) olurken, en sert düşüş Balsu Gıda (BALSU) hissesinde görüldü.
EN ÇOK KAZANDIRANLAR
|Sıra
|Hisse
|Kod
|Haftalık Değişim
|1
|Katılımevim
|KTLEV
|%26,20
|2
|Odine Solutions
|ODINE
|%18,44
|3
|Borusan Birleşik Boru
|BRSAN
|%15,91
|4
|Otokar
|OTKAR
|%14,19
|5
|Tekfen Holding
|TKFEN
|%12,92
EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER
|Sıra
|Hisse
|Kod
|Haftalık Değişim
|1
|Balsu Gıda
|BALSU
|%-18,91
|2
|Migros
|MGROS
|%-15,20
|3
|CW Enerji
|CWENE
|%-12,32
|4
|Anadolu Efes
|AEFES
|%-10,43
|5
|Türk Altın İşletmeleri
|TRALT
|%-9,45
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