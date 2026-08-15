Endekste bazı hisseler çift haneli yükseliş kaydederken, bazı hisselerde sert düşüşler yaşandı.

BIST 100 endeksi hafta içinde 13.562,45 ile 14.249,99 puan arasında hareket etti. Haftanın en fazla kazandıran hissesi Katılımevim (KTLEV) olurken, en sert düşüş Balsu Gıda (BALSU) hissesinde görüldü.

EN ÇOK KAZANDIRANLAR

Sıra Hisse Kod Haftalık Değişim 1 Katılımevim KTLEV %26,20 2 Odine Solutions ODINE %18,44 3 Borusan Birleşik Boru BRSAN %15,91 4 Otokar OTKAR %14,19 5 Tekfen Holding TKFEN %12,92

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Sıra Hisse Kod Haftalık Değişim 1 Balsu Gıda BALSU %-18,91 2 Migros MGROS %-15,20 3 CW Enerji CWENE %-12,32 4 Anadolu Efes AEFES %-10,43 5 Türk Altın İşletmeleri TRALT %-9,45

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.