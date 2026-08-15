Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,71 yükselişle 14.172,26 puandan tamamladı.

Değerli metaller tarafında da haftalık yükseliş öne çıktı. Gram altın yüzde 1,18 artışla 6.736,50 TL, ons altın ise yüzde 0,76 yükselişle 4.376,49 dolar seviyesinden haftayı kapattı.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ HIZLANDI

Gümüş fiyatlarında da haftalık bazda yükseliş görüldü. Gram gümüş yüzde 2,20 değer kazanarak 99,59 TL’ye çıkarken, ons gümüş yüzde 1,74 artışla 64,70 dolar seviyesine ulaştı.

HAM PETROL HAFTANIN ÖNE ÇIKAN YATIRIM ARACI OLDU

Haftanın en güçlü yükselişlerinden biri ham petrolde yaşandı. Ham petrol yüzde 5,40 değer kazanarak 82,40 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

BİTCOİN DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasasında ise haftalık görünüm negatif oldu. Bitcoin yüzde 2,95 değer kaybederek 63.059 dolar seviyesine geriledi.

Böylece 10-14 Ağustos haftasında ham petrol en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, Bitcoin haftayı kayıpla tamamlayan varlık olarak öne çıktı.

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