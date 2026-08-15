Şirketin satışları, brüt kârı ve FAVÖK’ü yıllık bazda yükselirken, net dönem zararı devam etti.

Karsan’ın 2026 yılının ilk 6 ayında satışları 10 milyar 100,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 769 milyon TL satış açıklamıştı. Böylece satışlar yıllık bazda yüzde 49 arttı.

Şirketin brüt kârı 2 milyar 477,5 milyon TL seviyesine yükseldi. Brüt kârda yıllık artış yüzde 49 oldu.

KARSN’nin FAVÖK’ü ise 1 milyar 166,4 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı.

NET ZARAR DEVAM ETTİ

Şirketin 2026 yılının ilk 6 ayındaki net dönem zararı 255,5 milyon TL oldu. Karsan, geçen yılın aynı döneminde 396,7 milyon TL net zarar açıklamıştı.

Bilanço verilerine göre şirketin toplam varlıkları 22,42 milyar TL seviyesinde bulunurken, net borcu 8,95 milyar TL olarak gerçekleşti. Özkaynaklar ise 8,21 milyar TL oldu.

KARSN hisseleri 14 Ağustos 2026 itibarıyla 10,13 TL seviyesinden işlem görürken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 9,1 milyar TL olarak kaydedildi.

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