Yeni haftanın temettü takviminde Koleksiyon Mobilya (KLSYN), Platform Turizm (PLTUR) ve Batı Ege GYO (BEGYO) yer alıyor.

17 AĞUSTOS'TA İKİ ŞİRKET ÖDEME YAPACAK

Koleksiyon Mobilya (KLSYN), 17 Ağustos 2026 tarihinde hisse başına 0,1275 TL temettü ödeyecek. Temettü verimi yüzde 0,98 olarak hesaplanıyor.

Aynı gün Platform Turizm (PLTUR) da yatırımcılarına hisse başına 0,5175 TL temettü dağıtacak. Şirketin temettü verimi yüzde 2,92 seviyesinde bulunuyor.

BEGYO 20 AĞUSTOS'TA TEMETTÜ VERECEK

Haftanın son temettü ödemesi ise Batı Ege GYO (BEGYO) tarafından 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. BEGYO'nun hisse başına temettü ödemesi 0,0307 TL, temettü verimi ise yüzde 0,87 seviyesinde.

Şirket Kod Temettü tarihi Hisse başı temettü Temettü verimi Koleksiyon Mobilya KLSYN 17 Ağustos 0,1275 TL %0,98 Platform Turizm PLTUR 17 Ağustos 0,5175 TL %2,92 Batı Ege GYO BEGYO 20 Ağustos 0,0307 TL %0,87 *

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