Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,81, BES fonları ise yüzde 1,28 değer kazandı. Yatırım fonlarında en yüksek getiri yüzde 28,78 ile Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon'dan gelirken, en fazla kaybettiren fon yüzde 55,79 geriledi.

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,81 değer kazanırken, BES fonlarının ortalama getirisi yüzde 1,28 oldu.

KIYMETLİ MADEN FONLARI ZİRVEDE

Yatırım fonları kategorisinde haftanın en fazla kazandıranı Kıymetli Maden Fonları oldu. Söz konusu fonlar haftalık bazda yüzde 3,41 yükseldi.

En düşük getiri ise Serbest Fon kategorisinde gerçekleşti. Serbest fonların haftalık ortalama getirisi yüzde 0,43 oldu.

BES fonlarında da zirvede kıymetli madenler yer aldı. Kıymetli Madenler kategorisi haftalık yüzde 3,52 yükselirken, en düşük getiriyi OKS Katılım fonları yüzde 0,75 ile sağladı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) elde etti. Fonun haftalık getirisi yüzde 28,78 olarak gerçekleşti.

BES tarafında ise haftanın en çok kazandıran fonu Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fon, haftalık yüzde 7,12 yükseldi.

EN ÇOK KAYBETTİREN FONLAR

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kaybettiren fonu A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Fonun haftalık kaybı yüzde 55,79 seviyesinde gerçekleşti.

BES fonlarında ise en sert düşüş HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonunda görüldü. Fon haftayı yüzde 1,79 kayıpla tamamladı.

Fon kategorisi Haftalık değişim Yatırım fonları ortalaması %0,81 Kıymetli Maden Fonları %3,41 Serbest Fon %0,43 BES fonları ortalaması %1,28 Kıymetli Madenler BES %3,52 OKS Katılım %0,75 *

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