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Yatırımcılar temettü ödemelerini yakından takip etmeye devam ediyor. 2026 yılında tam 56 şirket temettü ödemesi yapacak. İşte o şirketler ve tarihleri...

Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Geride kalan 27-31 Temmuz haftasında 4 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yaparken, aynı dönemde bir şirket daha temettü kararı aldı. Böylece temettü dağıtacak halka açık şirket sayısı 56'ya yükseldi. Ağustos ayından itibaren onlarca şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı temettü takvimi güncellendi. Son bir haftada dört şirket temettü ödemelerini tamamlarken, yeni alınan kararlarla birlikte yatırımcıların beklediği temettü listesi genişlemeye devam etti.

2026 Temettü takvimi güncellendi: Tam 56 şirket kar payı ödeyecek, Görsel 1

Ağustos ayında başlayacak temettü ödemelerinde başta Boğaziçi Beton (BOBET), Göknur Gıda (GOKNR), PC İletişim (PCILT), Doğuş Otomotiv (DOAS), Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), Türkiye Sigorta (TURSG), Suwen (SUWEN) ve Türk Tuborg (TBORG) olmak üzere birçok şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.

AĞUSTOS AYINDA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Hak Kullanım Tarihi Brüt Temettü
Boğaziçi Beton BOBET 5 Ağustos 0,40 TL
Göknur Gıda (1. Taksit) GOKNR 10 Ağustos 0,3063 TL
PC İletişim PCILT 10 Ağustos 2,5349 TL
Doğuş Otomotiv (2. Taksit) DOAS 13 Ağustos 15,00 TL
Batı Ege GYO (1. Taksit) BEGYO 20 Ağustos 0,0307 TL
Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 24 Ağustos 0,0577 TL
Enerya Enerji ENERY 25 Ağustos 0,0167 TL
TGS Dış Ticaret TGSAS 25 Ağustos 0,30 TL
Türkiye Sigorta TURSG 27 Ağustos 0,15 TL
Suwen Tekstil SUWEN 31 Ağustos 0,1786 TL

EYLÜL AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih
Türk Tuborg TBORG 9,5209164 TL 8,0927789 TL 2 Eylül
Berkosan (2. Taksit) BRKSN 0,0588236 TL 0,050 TL 4 Eylül
LDR Turizm (3. Taksit) LIDER 0,0356506 TL 0,0303030 TL 8 Eylül
Büyük Şefler BIGCH 0,10 TL 0,085 TL 13 Eylül
Bulls GSYO (2. Taksit) BULGS 0,0932835 TL 0,0932835 TL 15 Eylül
Akfen GYO AKFGY 0,0136764 TL 0,0116249 TL 15 Eylül
BİM (2. Taksit) BIMAS 2,50 TL 2,125 TL 16 Eylül
Pınar Et (2. Taksit) PETUN 0,2450 TL 0,208250 TL 21 Eylül
Gıpta (3. Taksit) GIPTA 0,0077651 TL 0,0066003 TL 22 Eylül
TAV Havalimanları (1. Taksit) TAVHL 1,8049898 TL 1,5342413 TL 22 Eylül
Maçkolik (2. Taksit) MACKO 1,80 TL 1,530 TL 22 Eylül
Ofis Yem (1. Taksit) OFSYM 0,4208058 TL 0,3576849 TL 23 Eylül
Mopaş (1. Taksit) MOPAS 0,2747252 TL 0,2335164 TL 25 Eylül
Lokman Hekim (2. Taksit) LKMNH 0,2314814 TL 0,1967591 TL 28 Eylül
TÜPRAŞ (2. Taksit) TUPRS 6,7469533 TL 5,7349103 TL 30 Eylül
KIMMR (2. Taksit) KIMMR 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Eylül
Desa Deri (1. Taksit) DESA 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Eylül

2026 Temettü takvimi güncellendi: Tam 56 şirket kar payı ödeyecek, Görsel 2

EKİM 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih
Anadolu Efes (2. Taksit) AEFES 0,169750 TL 0,1442875 TL 5 Ekim
Türk Altın İşletmeleri TRALT 0,50 TL 0,425 TL 6 Ekim
Ebebek (1. Taksit) EBEBK 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Ekim
Astor Enerji ASTOR 2,1911471 TL 1,8624750 TL 15 Ekim
Batı Ege GYO (2. Taksit) BEGYO 0,0122699 TL 0,0122699 TL 20 Ekim
Baştaş Çimento BASCM 1,0606060 TL 0,9015151 TL 21 Ekim
Osmanlı Yatırım (3. Taksit) OSMEN 0,0498242 TL 0,0423505 TL 26 Ekim
Servet GYO (2. Taksit) SRVGY 0,0769230 TL 0,0769230 TL 26 Ekim
Meditera (2. Taksit) MEDTR 0,1134453 TL 0,0964285 TL 27 Ekim
Desa Deri (2. Taksit) DESA 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Ekim

KASIM 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih
LDR Turizm (4. Taksit) LIDER 0,0356506 TL 0,0303030 TL 6 Kasım
Göknur Gıda (2. Taksit) GOKNR 0,3062928 TL 0,2603488 TL 9 Kasım
Kuzey Boru KBORU 0,0208180 TL 0,0176953 TL 10 Kasım
Gıpta (4. Taksit) GIPTA 0,0077651 TL 0,0066003 TL 17 Kasım
Durukan Şekerleme DURKN 0,0931544 TL 0,0791812 TL 18 Kasım
ASELSAN ASELS 0,4276315 TL 0,3634867 TL 24 Kasım
Ofis Yem (2. Taksit) OFSYM 0,4208058 TL 0,3576849 TL 25 Kasım
Desa Deri (3. Taksit) DESA 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Kasım

ARALIK 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih
Sumaş SUMAS 2,1688837 TL 1,8435511 TL 7 Aralık
Turkcell TCELL 4,00 TL 3,40 TL 9 Aralık
Ebebek (2. Taksit) EBEBK 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Aralık
BİM (3. Taksit) BIMAS 2,50 TL 2,125 TL 16 Aralık
Batı Ege GYO (3. Taksit) BEGYO 0,0184049 TL 0,0184049 TL 21 Aralık
Servet GYO (3. Taksit) SRVGY 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Aralık
Meditera (3. Taksit) MEDTR 0,1134453 TL 0,0964285 TL 28 Aralık

2027 YILINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih
Göknur Gıda (3. Taksit) GOKNR 0,3062928 TL 0,2603488 TL 8 Şubat 2027
Batı Ege GYO (4. Taksit) BEGYO 0,0306748 TL 0,0306748 TL 22 Şubat 2027
Servet GYO (4. Taksit) SRVGY 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Şubat 2027
Batı Ege GYO (5. Taksit) BEGYO 0,0306748 TL 0,0306748 TL 20 Nisan 2027
Göknur Gıda (4. Taksit) GOKNR 0,3062928 TL 0,2603488 TL 10 Mayıs 2027

2026 Temettü takvimi güncellendi: Tam 56 şirket kar payı ödeyecek, Görsel 3

HAK KULLANIM TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMAYAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net
Gen İlaç GENIL 0,0483983 TL 0,0411385 TL
Galata Wind GWIND 0,7407407 TL 0,6296295 TL
SDT Uzay SDTTR 0,1824008 TL 0,1550406 TL
Elite Naturel ELITE 0,10 TL 0,085 TL
Akfen GYO AKFGY 0,0136764 TL 0,0116249 TL
Global Yatırım Holding GLYHO 0,1025641 TL 0,0871794 TL
Koleksiyon Mobilya KLSYN 0,15 TL 0,12750 TL
Bülbüloğlu Vinç BVSAN 1,4529342 TL 1,2349940 TL
Sun Tekstil SUNTK 0,51650 TL 0,4390250 TL
Forte Bilgi FORTE 0,52 TL 0,442 TL
Yiğit Akü YIGIT 0,1946589 TL 0,1654600 TL
Platform Turizm PLTUR 1,2175688 TL 1,0349334 TL
Net Holding NTHOL 0,70 TL 0,5950 TL
Merit Turizm MERIT 0,50 TL 0,425 TL
Rönesans GYO RGYAS 7,8201106 TL 6,6470940 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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