Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Geride kalan 27-31 Temmuz haftasında 4 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yaparken, aynı dönemde bir şirket daha temettü kararı aldı. Böylece temettü dağıtacak halka açık şirket sayısı 56'ya yükseldi. Ağustos ayından itibaren onlarca şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı temettü takvimi güncellendi. Son bir haftada dört şirket temettü ödemelerini tamamlarken, yeni alınan kararlarla birlikte yatırımcıların beklediği temettü listesi genişlemeye devam etti.

Ağustos ayında başlayacak temettü ödemelerinde başta Boğaziçi Beton (BOBET), Göknur Gıda (GOKNR), PC İletişim (PCILT), Doğuş Otomotiv (DOAS), Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), Türkiye Sigorta (TURSG), Suwen (SUWEN) ve Türk Tuborg (TBORG) olmak üzere birçok şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.

AĞUSTOS AYINDA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Hak Kullanım Tarihi Brüt Temettü Boğaziçi Beton BOBET 5 Ağustos 0,40 TL Göknur Gıda (1. Taksit) GOKNR 10 Ağustos 0,3063 TL PC İletişim PCILT 10 Ağustos 2,5349 TL Doğuş Otomotiv (2. Taksit) DOAS 13 Ağustos 15,00 TL Batı Ege GYO (1. Taksit) BEGYO 20 Ağustos 0,0307 TL Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 24 Ağustos 0,0577 TL Enerya Enerji ENERY 25 Ağustos 0,0167 TL TGS Dış Ticaret TGSAS 25 Ağustos 0,30 TL Türkiye Sigorta TURSG 27 Ağustos 0,15 TL Suwen Tekstil SUWEN 31 Ağustos 0,1786 TL

EYLÜL AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih Türk Tuborg TBORG 9,5209164 TL 8,0927789 TL 2 Eylül Berkosan (2. Taksit) BRKSN 0,0588236 TL 0,050 TL 4 Eylül LDR Turizm (3. Taksit) LIDER 0,0356506 TL 0,0303030 TL 8 Eylül Büyük Şefler BIGCH 0,10 TL 0,085 TL 13 Eylül Bulls GSYO (2. Taksit) BULGS 0,0932835 TL 0,0932835 TL 15 Eylül Akfen GYO AKFGY 0,0136764 TL 0,0116249 TL 15 Eylül BİM (2. Taksit) BIMAS 2,50 TL 2,125 TL 16 Eylül Pınar Et (2. Taksit) PETUN 0,2450 TL 0,208250 TL 21 Eylül Gıpta (3. Taksit) GIPTA 0,0077651 TL 0,0066003 TL 22 Eylül TAV Havalimanları (1. Taksit) TAVHL 1,8049898 TL 1,5342413 TL 22 Eylül Maçkolik (2. Taksit) MACKO 1,80 TL 1,530 TL 22 Eylül Ofis Yem (1. Taksit) OFSYM 0,4208058 TL 0,3576849 TL 23 Eylül Mopaş (1. Taksit) MOPAS 0,2747252 TL 0,2335164 TL 25 Eylül Lokman Hekim (2. Taksit) LKMNH 0,2314814 TL 0,1967591 TL 28 Eylül TÜPRAŞ (2. Taksit) TUPRS 6,7469533 TL 5,7349103 TL 30 Eylül KIMMR (2. Taksit) KIMMR 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Eylül Desa Deri (1. Taksit) DESA 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Eylül

EKİM 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih Anadolu Efes (2. Taksit) AEFES 0,169750 TL 0,1442875 TL 5 Ekim Türk Altın İşletmeleri TRALT 0,50 TL 0,425 TL 6 Ekim Ebebek (1. Taksit) EBEBK 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Ekim Astor Enerji ASTOR 2,1911471 TL 1,8624750 TL 15 Ekim Batı Ege GYO (2. Taksit) BEGYO 0,0122699 TL 0,0122699 TL 20 Ekim Baştaş Çimento BASCM 1,0606060 TL 0,9015151 TL 21 Ekim Osmanlı Yatırım (3. Taksit) OSMEN 0,0498242 TL 0,0423505 TL 26 Ekim Servet GYO (2. Taksit) SRVGY 0,0769230 TL 0,0769230 TL 26 Ekim Meditera (2. Taksit) MEDTR 0,1134453 TL 0,0964285 TL 27 Ekim Desa Deri (2. Taksit) DESA 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Ekim

KASIM 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih LDR Turizm (4. Taksit) LIDER 0,0356506 TL 0,0303030 TL 6 Kasım Göknur Gıda (2. Taksit) GOKNR 0,3062928 TL 0,2603488 TL 9 Kasım Kuzey Boru KBORU 0,0208180 TL 0,0176953 TL 10 Kasım Gıpta (4. Taksit) GIPTA 0,0077651 TL 0,0066003 TL 17 Kasım Durukan Şekerleme DURKN 0,0931544 TL 0,0791812 TL 18 Kasım ASELSAN ASELS 0,4276315 TL 0,3634867 TL 24 Kasım Ofis Yem (2. Taksit) OFSYM 0,4208058 TL 0,3576849 TL 25 Kasım Desa Deri (3. Taksit) DESA 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Kasım

ARALIK 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih Sumaş SUMAS 2,1688837 TL 1,8435511 TL 7 Aralık Turkcell TCELL 4,00 TL 3,40 TL 9 Aralık Ebebek (2. Taksit) EBEBK 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Aralık BİM (3. Taksit) BIMAS 2,50 TL 2,125 TL 16 Aralık Batı Ege GYO (3. Taksit) BEGYO 0,0184049 TL 0,0184049 TL 21 Aralık Servet GYO (3. Taksit) SRVGY 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Aralık Meditera (3. Taksit) MEDTR 0,1134453 TL 0,0964285 TL 28 Aralık

2027 YILINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Tarih Göknur Gıda (3. Taksit) GOKNR 0,3062928 TL 0,2603488 TL 8 Şubat 2027 Batı Ege GYO (4. Taksit) BEGYO 0,0306748 TL 0,0306748 TL 22 Şubat 2027 Servet GYO (4. Taksit) SRVGY 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Şubat 2027 Batı Ege GYO (5. Taksit) BEGYO 0,0306748 TL 0,0306748 TL 20 Nisan 2027 Göknur Gıda (4. Taksit) GOKNR 0,3062928 TL 0,2603488 TL 10 Mayıs 2027

HAK KULLANIM TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMAYAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Brüt Net Gen İlaç GENIL 0,0483983 TL 0,0411385 TL Galata Wind GWIND 0,7407407 TL 0,6296295 TL SDT Uzay SDTTR 0,1824008 TL 0,1550406 TL Elite Naturel ELITE 0,10 TL 0,085 TL Akfen GYO AKFGY 0,0136764 TL 0,0116249 TL Global Yatırım Holding GLYHO 0,1025641 TL 0,0871794 TL Koleksiyon Mobilya KLSYN 0,15 TL 0,12750 TL Bülbüloğlu Vinç BVSAN 1,4529342 TL 1,2349940 TL Sun Tekstil SUNTK 0,51650 TL 0,4390250 TL Forte Bilgi FORTE 0,52 TL 0,442 TL Yiğit Akü YIGIT 0,1946589 TL 0,1654600 TL Platform Turizm PLTUR 1,2175688 TL 1,0349334 TL Net Holding NTHOL 0,70 TL 0,5950 TL Merit Turizm MERIT 0,50 TL 0,425 TL Rönesans GYO RGYAS 7,8201106 TL 6,6470940 TL

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