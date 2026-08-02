Yatırımcılar temettü ödemelerini yakından takip etmeye devam ediyor. 2026 yılında tam 56 şirket temettü ödemesi yapacak. İşte o şirketler ve tarihleri...
Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Geride kalan 27-31 Temmuz haftasında 4 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yaparken, aynı dönemde bir şirket daha temettü kararı aldı. Böylece temettü dağıtacak halka açık şirket sayısı 56'ya yükseldi. Ağustos ayından itibaren onlarca şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı temettü takvimi güncellendi. Son bir haftada dört şirket temettü ödemelerini tamamlarken, yeni alınan kararlarla birlikte yatırımcıların beklediği temettü listesi genişlemeye devam etti.
Ağustos ayında başlayacak temettü ödemelerinde başta Boğaziçi Beton (BOBET), Göknur Gıda (GOKNR), PC İletişim (PCILT), Doğuş Otomotiv (DOAS), Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), Türkiye Sigorta (TURSG), Suwen (SUWEN) ve Türk Tuborg (TBORG) olmak üzere birçok şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.
AĞUSTOS AYINDA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Hak Kullanım Tarihi
|Brüt Temettü
|Boğaziçi Beton
|BOBET
|5 Ağustos
|0,40 TL
|Göknur Gıda (1. Taksit)
|GOKNR
|10 Ağustos
|0,3063 TL
|PC İletişim
|PCILT
|10 Ağustos
|2,5349 TL
|Doğuş Otomotiv (2. Taksit)
|DOAS
|13 Ağustos
|15,00 TL
|Batı Ege GYO (1. Taksit)
|BEGYO
|20 Ağustos
|0,0307 TL
|Ahlatcı Doğal Gaz
|AHGAZ
|24 Ağustos
|0,0577 TL
|Enerya Enerji
|ENERY
|25 Ağustos
|0,0167 TL
|TGS Dış Ticaret
|TGSAS
|25 Ağustos
|0,30 TL
|Türkiye Sigorta
|TURSG
|27 Ağustos
|0,15 TL
|Suwen Tekstil
|SUWEN
|31 Ağustos
|0,1786 TL
EYLÜL AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Brüt
|Net
|Tarih
|Türk Tuborg
|TBORG
|9,5209164 TL
|8,0927789 TL
|2 Eylül
|Berkosan (2. Taksit)
|BRKSN
|0,0588236 TL
|0,050 TL
|4 Eylül
|LDR Turizm (3. Taksit)
|LIDER
|0,0356506 TL
|0,0303030 TL
|8 Eylül
|Büyük Şefler
|BIGCH
|0,10 TL
|0,085 TL
|13 Eylül
|Bulls GSYO (2. Taksit)
|BULGS
|0,0932835 TL
|0,0932835 TL
|15 Eylül
|Akfen GYO
|AKFGY
|0,0136764 TL
|0,0116249 TL
|15 Eylül
|BİM (2. Taksit)
|BIMAS
|2,50 TL
|2,125 TL
|16 Eylül
|Pınar Et (2. Taksit)
|PETUN
|0,2450 TL
|0,208250 TL
|21 Eylül
|Gıpta (3. Taksit)
|GIPTA
|0,0077651 TL
|0,0066003 TL
|22 Eylül
|TAV Havalimanları (1. Taksit)
|TAVHL
|1,8049898 TL
|1,5342413 TL
|22 Eylül
|Maçkolik (2. Taksit)
|MACKO
|1,80 TL
|1,530 TL
|22 Eylül
|Ofis Yem (1. Taksit)
|OFSYM
|0,4208058 TL
|0,3576849 TL
|23 Eylül
|Mopaş (1. Taksit)
|MOPAS
|0,2747252 TL
|0,2335164 TL
|25 Eylül
|Lokman Hekim (2. Taksit)
|LKMNH
|0,2314814 TL
|0,1967591 TL
|28 Eylül
|TÜPRAŞ (2. Taksit)
|TUPRS
|6,7469533 TL
|5,7349103 TL
|30 Eylül
|KIMMR (2. Taksit)
|KIMMR
|0,2083333 TL
|0,1770833 TL
|30 Eylül
|Desa Deri (1. Taksit)
|DESA
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|30 Eylül
EKİM 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Brüt
|Net
|Tarih
|Anadolu Efes (2. Taksit)
|AEFES
|0,169750 TL
|0,1442875 TL
|5 Ekim
|Türk Altın İşletmeleri
|TRALT
|0,50 TL
|0,425 TL
|6 Ekim
|Ebebek (1. Taksit)
|EBEBK
|0,6250 TL
|0,531250 TL
|15 Ekim
|Astor Enerji
|ASTOR
|2,1911471 TL
|1,8624750 TL
|15 Ekim
|Batı Ege GYO (2. Taksit)
|BEGYO
|0,0122699 TL
|0,0122699 TL
|20 Ekim
|Baştaş Çimento
|BASCM
|1,0606060 TL
|0,9015151 TL
|21 Ekim
|Osmanlı Yatırım (3. Taksit)
|OSMEN
|0,0498242 TL
|0,0423505 TL
|26 Ekim
|Servet GYO (2. Taksit)
|SRVGY
|0,0769230 TL
|0,0769230 TL
|26 Ekim
|Meditera (2. Taksit)
|MEDTR
|0,1134453 TL
|0,0964285 TL
|27 Ekim
|Desa Deri (2. Taksit)
|DESA
|0,0960384 TL
|0,0816326 TL
|30 Ekim
KASIM 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Brüt
|Net
|Tarih
|LDR Turizm (4. Taksit)
|LIDER
|0,0356506 TL
|0,0303030 TL
|6 Kasım
|Göknur Gıda (2. Taksit)
|GOKNR
|0,3062928 TL
|0,2603488 TL
|9 Kasım
|Kuzey Boru
|KBORU
|0,0208180 TL
|0,0176953 TL
|10 Kasım
|Gıpta (4. Taksit)
|GIPTA
|0,0077651 TL
|0,0066003 TL
|17 Kasım
|Durukan Şekerleme
|DURKN
|0,0931544 TL
|0,0791812 TL
|18 Kasım
|ASELSAN
|ASELS
|0,4276315 TL
|0,3634867 TL
|24 Kasım
|Ofis Yem (2. Taksit)
|OFSYM
|0,4208058 TL
|0,3576849 TL
|25 Kasım
|Desa Deri (3. Taksit)
|DESA
|0,0960384 TL
|0,0816326 TL
|30 Kasım
ARALIK 2026'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Brüt
|Net
|Tarih
|Sumaş
|SUMAS
|2,1688837 TL
|1,8435511 TL
|7 Aralık
|Turkcell
|TCELL
|4,00 TL
|3,40 TL
|9 Aralık
|Ebebek (2. Taksit)
|EBEBK
|0,6250 TL
|0,531250 TL
|15 Aralık
|BİM (3. Taksit)
|BIMAS
|2,50 TL
|2,125 TL
|16 Aralık
|Batı Ege GYO (3. Taksit)
|BEGYO
|0,0184049 TL
|0,0184049 TL
|21 Aralık
|Servet GYO (3. Taksit)
|SRVGY
|0,0769230 TL
|0,0769230 TL
|25 Aralık
|Meditera (3. Taksit)
|MEDTR
|0,1134453 TL
|0,0964285 TL
|28 Aralık
2027 YILINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Brüt
|Net
|Tarih
|Göknur Gıda (3. Taksit)
|GOKNR
|0,3062928 TL
|0,2603488 TL
|8 Şubat 2027
|Batı Ege GYO (4. Taksit)
|BEGYO
|0,0306748 TL
|0,0306748 TL
|22 Şubat 2027
|Servet GYO (4. Taksit)
|SRVGY
|0,0769230 TL
|0,0769230 TL
|25 Şubat 2027
|Batı Ege GYO (5. Taksit)
|BEGYO
|0,0306748 TL
|0,0306748 TL
|20 Nisan 2027
|Göknur Gıda (4. Taksit)
|GOKNR
|0,3062928 TL
|0,2603488 TL
|10 Mayıs 2027
HAK KULLANIM TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMAYAN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Brüt
|Net
|Gen İlaç
|GENIL
|0,0483983 TL
|0,0411385 TL
|Galata Wind
|GWIND
|0,7407407 TL
|0,6296295 TL
|SDT Uzay
|SDTTR
|0,1824008 TL
|0,1550406 TL
|Elite Naturel
|ELITE
|0,10 TL
|0,085 TL
|Akfen GYO
|AKFGY
|0,0136764 TL
|0,0116249 TL
|Global Yatırım Holding
|GLYHO
|0,1025641 TL
|0,0871794 TL
|Koleksiyon Mobilya
|KLSYN
|0,15 TL
|0,12750 TL
|Bülbüloğlu Vinç
|BVSAN
|1,4529342 TL
|1,2349940 TL
|Sun Tekstil
|SUNTK
|0,51650 TL
|0,4390250 TL
|Forte Bilgi
|FORTE
|0,52 TL
|0,442 TL
|Yiğit Akü
|YIGIT
|0,1946589 TL
|0,1654600 TL
|Platform Turizm
|PLTUR
|1,2175688 TL
|1,0349334 TL
|Net Holding
|NTHOL
|0,70 TL
|0,5950 TL
|Merit Turizm
|MERIT
|0,50 TL
|0,425 TL
|Rönesans GYO
|RGYAS
|7,8201106 TL
|6,6470940 TL
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