ASELSAN (ASELS) hisseleri, 31 Temmuz 2026 tarihli işlemleri 342,25 TL seviyesinden tamamladı. Hisse, haftalık bazda yüzde 9,99, aylık bazda yüzde 7,81 yükselirken, son bir yılda da güçlü performans sergiledi.

31 Temmuz 2025 tarihinde 186,76 TL seviyesinden işlem gören ASELS hissesi, bir yıl içinde 342,25 TL'ye yükseldi. Böylece hisse fiyatı yaklaşık yüzde 83,26 değer kazandı.

10 BİN TL YATIRIM YAPANIN PARASI NE OLDU?

31 Temmuz 2025 tarihinde ASELS hisselerine 10 bin TL yatırım yapan bir yatırımcı, yaklaşık 53,54 lot hisse satın alabiliyordu.

Hissenin 31 Temmuz 2026 kapanış fiyatı olan 342,25 TL baz alındığında bu yatırımın değeri yaklaşık 18 bin 325 TL'ye ulaştı.

Buna göre yatırımcı:

Başlangıç yatırımı: 10.000 TL

Güncel portföy değeri: 18.325 TL

Toplam kazanç: 8.325 TL

Getiri oranı: %83,26

ASELSAN hissesi, son bir yılda sergilediği performansla Borsa İstanbul'da yatırımcısına en yüksek kazanç sağlayan hisseler arasında yer aldı. Özellikle savunma sanayine yönelik güçlü beklentiler ve şirketin finansal performansı, hisse fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

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