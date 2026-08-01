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ASELS hissesinde 27-31 Temmuz haftasında en fazla alımı Yapı Kredi yaptı. En güçlü satıcı ise AK Yatırım ve Bank of America oldu. İşte kurum dağılımı.

Borsa İstanbul'da işlem gören ASELS - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde 27-31 Temmuz 2026 haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. Haftalık işlemlerde en güçlü alıcılar arasında Yapı Kredi, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman yer alırken, satış tarafında AK Yatırım ile Bank of America öne çıktı.

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK ALAN KURUMLAR

27-31 Temmuz haftasında ASELS hissesinde en fazla alım yapan ilk 5 kurumun toplam net alımı 4.954.941 lot oldu.

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet (TL)
Yapı Kredi 1.217.031 %11,50 349,332
Ziraat Yatırım 1.090.833 %10,31 347,660
Yatırım Finansman 922.163 %8,71 349,489
Midas 915.920 %8,65 354,183
Vakıf Yatırım 808.994 %7,64 341,820

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK SATAN KURUMLAR

Haftanın satış tarafında ise ilk 5 kurumun toplam net satışı 9.641.623 lot olarak gerçekleşti.

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet (TL)
AK Yatırım -3.851.646 %36,39 345,544
Bank of America -3.634.137 %34,34 353,283
Global Menkul -935.606 %8,84 343,230
Tera Yatırım -775.729 %7,33 357,356
Bulls Yatırım -444.505 %4,20 339,286
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İlk 5 alıcı kurumun 4.954.941 lot alımına karşın, ilk 5 satıcı kurum 9.641.623 lot satış gerçekleştirdi. Böylece haftalık bazda ilk 5 kurumun toplam net işlemi 4.686.682 lot satış yönünde gerçekleşti.

ASELS hissesinde geçen hafta kim aldı, kim sattı?, Görsel 1

HAFTAYI YÜZDE 1,41 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Fiyat tarafında ise ASELS hissesi, 27-31 Temmuz haftasını yüzde 1,41 primle 342,25 TL'den kapattı. Haftalık bazda dalgalı bir seyir izleyen hissede, son işlem günündeki toparlanma haftalık performansın pozitif bölgede tamamlanmasını sağladı.

ASELS hissesinde geçen hafta kim aldı, kim sattı?, Görsel 2

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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