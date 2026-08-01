ASELS hissesinde 27-31 Temmuz haftasında en fazla alımı Yapı Kredi yaptı. En güçlü satıcı ise AK Yatırım ve Bank of America oldu. İşte kurum dağılımı.
Borsa İstanbul'da işlem gören ASELS - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde 27-31 Temmuz 2026 haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. Haftalık işlemlerde en güçlü alıcılar arasında Yapı Kredi, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman yer alırken, satış tarafında AK Yatırım ile Bank of America öne çıktı.
ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK ALAN KURUMLAR
27-31 Temmuz haftasında ASELS hissesinde en fazla alım yapan ilk 5 kurumun toplam net alımı 4.954.941 lot oldu.
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|Ortalama Maliyet (TL)
|Yapı Kredi
|1.217.031
|%11,50
|349,332
|Ziraat Yatırım
|1.090.833
|%10,31
|347,660
|Yatırım Finansman
|922.163
|%8,71
|349,489
|Midas
|915.920
|%8,65
|354,183
|Vakıf Yatırım
|808.994
|%7,64
|341,820
ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK SATAN KURUMLAR
Haftanın satış tarafında ise ilk 5 kurumun toplam net satışı 9.641.623 lot olarak gerçekleşti.
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|Ortalama Maliyet (TL)
|AK Yatırım
|-3.851.646
|%36,39
|345,544
|Bank of America
|-3.634.137
|%34,34
|353,283
|Global Menkul
|-935.606
|%8,84
|343,230
|Tera Yatırım
|-775.729
|%7,33
|357,356
|Bulls Yatırım
|-444.505
|%4,20
|339,286
İlk 5 alıcı kurumun 4.954.941 lot alımına karşın, ilk 5 satıcı kurum 9.641.623 lot satış gerçekleştirdi. Böylece haftalık bazda ilk 5 kurumun toplam net işlemi 4.686.682 lot satış yönünde gerçekleşti.
HAFTAYI YÜZDE 1,41 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
Fiyat tarafında ise ASELS hissesi, 27-31 Temmuz haftasını yüzde 1,41 primle 342,25 TL'den kapattı. Haftalık bazda dalgalı bir seyir izleyen hissede, son işlem günündeki toparlanma haftalık performansın pozitif bölgede tamamlanmasını sağladı.
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