Borsa İstanbul'da işlem gören ASELS - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde 27-31 Temmuz 2026 haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. Haftalık işlemlerde en güçlü alıcılar arasında Yapı Kredi, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman yer alırken, satış tarafında AK Yatırım ile Bank of America öne çıktı.

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK ALAN KURUMLAR

27-31 Temmuz haftasında ASELS hissesinde en fazla alım yapan ilk 5 kurumun toplam net alımı 4.954.941 lot oldu.

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet (TL) Yapı Kredi 1.217.031 %11,50 349,332 Ziraat Yatırım 1.090.833 %10,31 347,660 Yatırım Finansman 922.163 %8,71 349,489 Midas 915.920 %8,65 354,183 Vakıf Yatırım 808.994 %7,64 341,820

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK SATAN KURUMLAR

Haftanın satış tarafında ise ilk 5 kurumun toplam net satışı 9.641.623 lot olarak gerçekleşti.

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet (TL) AK Yatırım -3.851.646 %36,39 345,544 Bank of America -3.634.137 %34,34 353,283 Global Menkul -935.606 %8,84 343,230 Tera Yatırım -775.729 %7,33 357,356 Bulls Yatırım -444.505 %4,20 339,286

İlk 5 alıcı kurumun 4.954.941 lot alımına karşın, ilk 5 satıcı kurum 9.641.623 lot satış gerçekleştirdi. Böylece haftalık bazda ilk 5 kurumun toplam net işlemi 4.686.682 lot satış yönünde gerçekleşti.

HAFTAYI YÜZDE 1,41 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Fiyat tarafında ise ASELS hissesi, 27-31 Temmuz haftasını yüzde 1,41 primle 342,25 TL'den kapattı. Haftalık bazda dalgalı bir seyir izleyen hissede, son işlem günündeki toparlanma haftalık performansın pozitif bölgede tamamlanmasını sağladı.

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