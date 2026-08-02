Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem günü olan 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü üç önemli şirketin bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşması bekleniyor.

Yarın finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler arasında Türkiye İş Bankası (ISCTR), Türk Traktör (TTRAK) ve Çimsa Çimento (CIMSA) yer alıyor.

Şirket Hisse Kodu Beklenen Bilanço Tarihi Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR 3 Ağustos 2026 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. TTRAK 3 Ağustos 2026 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. CIMSA 3 Ağustos 2026

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