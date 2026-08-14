Altın yatırımcıları ve piyasaları yakından takip eden vatandaşlar, 14 Ağustos Cuma günün ilk saatleriyle birlikte "Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor.

Fiyatlardaki bu sınırlı geri çekilmede iki temel gelişme öne çıkıyor:

• Fed’in Faiz Sinyalleri: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha ılımlı bir para politikası izleyebileceğine yönelik beklentiler piyasalarda dengeleri değiştiriyor.

• Jeopolitik Belirsizlik: Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli ulaşıma açılmasına dair atılan adımlardaki belirsizlik, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

GRAM ALTIN 6.660 TL SINIRINDA, ONS ALTIN 4.323 DOLAR

Güne düşüşle başlayan gram altın serbest piyasada 6.661 TL seviyelerinden işlem görürken, küresel piyasalarda ons altın 4.323 dolar seviyesine çekildi.

Piyasalarda günün ilk saatlerinde kaydedilen güncel altın satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

• Gram Altın: 6.661 TL

• Çeyrek Altın: 10.895 TL

• Yarım Altın: 21.791 TL

• Tam Altın: 43.739 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.408 TL

• Gremse Altın: 109.685 TL

• Ons Altın: 4.323 USD

İç ve dış piyasadaki anlık gelişmeler ile döviz kurlarındaki hareketlilik gün içerisinde altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceğinden, işlem yapmadan önce canlı verilerin takip edilmesi önerilir.