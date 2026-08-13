Altın fiyatları 13 Ağustos 2026 Perşembe sabahında yatırımcıların yakın takibinde. Ons altın 4.400 doların üzerinde seyrederken gram altın 6.750 TL, çeyrek altın 11 bin TL sınırının üzerinde fiyatlanıyor. Peki gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte saat 07.06-07.21 itibarıyla güncel altın alış satış fiyatları...

Saat 07.21 itibarıyla ons altının alış fiyatı 4.405,26 dolar, satış fiyatı ise 4.406,11 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük kayıp yüzde 0,31 olarak kaydedildi.

Yurt içinde ise gram altının satış fiyatı 6.752 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek altının satış fiyatı 11.040 TL'yi aştı.

CUMHURİYET ALTINI 44 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.209,57 TL, satış fiyatı ise 44.025,35 TL oldu. Cumhuriyet altını yüzde 0,27 geriledi.

Tam altında alış fiyatı 43.713,00 TL, satış fiyatı 43.985,00 TL seviyesinde bulunurken günlük değişim yüzde 0,22 düşüş yönünde gerçekleşti.

13 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.405,26 dolar - Satış 4.406,11 dolar

Gram altın: Alış 6.751,49 TL - Satış 6.752,35 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.209,57 TL - Satış 44.025,35 TL

Tam altın: Alış 43.713,00 TL - Satış 43.985,00 TL

Ziynet altını: Alış 43.208,57 TL - Satış 44.023,94 TL

Çeyrek altın: Alış 10.802,39 TL - Satış 11.040,10 TL

Yarım altın: Alış 21.536,77 TL - Satış 22.079,49 TL

Ata altın: Alış 44.782,58 TL - Satış 45.952,37 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.676,00 TL - Satış 4.889,74 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.117,75 TL - Satış 6.328,24 TL

Gremse altın: Alış 108.811,00 TL - Satış 109.591,00 TL