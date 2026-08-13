Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) tarafından yayımlanan güncel araştırma, altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentilerinin yükseldiğini ortaya koydu. Temmuz ayında 16 piyasa uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen ankette, spot altının 2026 yılını ortalama 4.500 dolar civarında tamamlayacağı öngörüldü.

Uzmanların yıl sonu tahmin ortalaması, mevcut fiyat seviyelerinin yaklaşık %12 üzerinde bulunuyor. Anketteki en yüksek yıl sonu tahmini ise 5.100 dolar olarak kaydedildi. Bu seviyenin gerçekleşmesi halinde altının mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık %15 yükselmesi bekleniyor.

UZMANLARIN ORTALAMA TAHMİNİ 4.604 DOLAR

LBMA'nın güncellenen verilerine göre 2026 yılının tamamı için ortalama altın fiyatı beklentisi 4.604 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yılın ilk yedi ayında gerçekleşen ortalama fiyat ise 4.595,75 dolar olarak hesaplandı. Böylece yılın geri kalanına ilişkin beklentiler, yılın ilk bölümündeki fiyatlamayla büyük ölçüde paralel seyrediyor.

Uzmanların 2026'nın ikinci yarısında beklediği olası zirve seviyeleri ise 4.872 dolar ile 5.800 dolar arasında değişiyor.

EN YÜKSEK TAHMİN 7.150 DOLAR

Ankette uzmanların fiyat beklentileri arasındaki farklılık dikkat çekti. En düşük tahmin 3.450 dolar seviyesinde kalırken, en yüksek tahmin 7.150 dolar olarak açıklandı.

Böylece uzmanların tahminleri arasında yaklaşık 3.700 dolarlık geniş bir bant oluştu.

En düşük tahmin, Temmuz ayında görülen dip seviyenin de altında bulunurken, en yüksek beklenti mevcut fiyat seviyelerinin oldukça üzerinde bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

ALTINI DESTEKLEYECEK FAKTÖRLER

Uzmanlara göre altın fiyatlarının seyrinde önümüzdeki dönemde başta Fed'in faiz politikası, ABD enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının altın alımları belirleyici olacak.

Özellikle ABD'de reel faizlerin gerilemesi, Fed'in para politikasında gevşemeye gitmesi ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmeye devam etmesi altın fiyatlarını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Jeopolitik riskler de altının güvenli liman özelliğini güçlendiren önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ankete katılan 16 uzmandan 5'i İran'ı başlıca risk faktörü olarak değerlendirirken, diğer uzmanlar Fed'in faiz patikası, enflasyon ve merkez bankalarının alımlarına dikkat çekti.

TAHMİN ARALIĞI GİDEREK GENİŞLİYOR

LBMA araştırmasında uzman tahminleri arasındaki farkın önceki dönemlere kıyasla belirgin şekilde açıldığı görüldü. Bu yılki tahmin aralığı yaklaşık 3.700 dolar olurken, fiyat beklentilerindeki bant geçen yılın fiyat hareketlerine kıyasla %103, önceki yılın başındaki uzman tahminlerine göre ise %200'ün üzerinde genişledi.

LBMA'nın araştırması, altın piyasasında yıl sonuna ilişkin beklentilerin yukarı yönlü olduğunu ortaya koyarken, uzmanların 3.450 dolardan 7.150 dolara kadar uzanan tahminleri piyasadaki belirsizliğin de oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Yeniçağ

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