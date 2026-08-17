Kuzey Boru tarafından 17 Ağustos 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre şirket, yurt genelinde faaliyet gösteren çeşitli belediyeler ile su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükleri nezdinde yürüttüğü ihale ve teklif süreçlerini sonuçlandırdı.

Süreçlerin ardından koruge ve PE100 ürün gruplarına ilişkin yeni sözleşmeler imzalandı.

SÖZLEŞMELERİN TOPLAM BEDELİ 155,9 MİLYON TL

Kuzey Boru'nun ilgili kurum ve kuruluşlarla imzaladığı sözleşmelerin toplam bedeli 155 milyon 897 bin 204,64 TL olarak gerçekleşti.

Sözleşmeler, şirketin koruge ve PE100 ürün gruplarının tedarikini kapsıyor.

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TESLİMATLAR YILIN SON ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Şirket, sözleşmelere konu teslimatlara ilişkin takvimi de açıkladı.

Kuzey Boru'nun mevcut üretim kapasitesi ve planlaması dahilinde teslimatların 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Böylece KBORU, belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerine yönelik ihale ve teklif süreçlerinin ardından 155,9 milyon TL'yi aşan yeni sözleşmeleri iş portföyüne eklemiş oldu.