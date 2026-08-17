Geçtiğimiz mayıs ayında imzalanan forma sponsorluğunun ardından iki dev, ortaklığı stratejik bir finansal boyuta taşımak için masaya oturdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre iki kurum arasındaki anlaşma yalnızca futbolla sınırlı kalmayacak.

Futbol A Takımı’nın yanı sıra Erkek Basketbol Takımı’nı da kapsayacak şekilde genişletilen Forma Sırt Sponsorluğu için Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in katılımıyla bir imza töreni düzenlenecek.

FİNANSAL YAPIYI GÜÇLENDİRECEK DÖRT KRİTİK STRATEJİ

Sponsorluk desteğinin ötesinde, Beşiktaş’ın borç yükünü hafifletmek ve kulübe sürdürülebilir bir finansal yapı kazandırmak amacıyla Tera Grubu ile sermaye piyasaları ve finansal çözümler alanında görüşmelere başlandı. Bu kapsamda öne çıkan iş birliği başlıkları şunlar:

• Sermaye Piyasaları ve Halka Arz: Uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda Beşiktaş JK ve bağlı ortaklıklarına yönelik olası halka arz süreçlerinin yürütülmesi.

• Dijital Bankacılık Entegrasyonu: Beşiktaş SuperApp platformu üzerinden Tera Yatırım Bankası iş birliğiyle taraftarlara ve kullanıcılara bankacılık hizmetlerinin sunulması.

• Blok Satış ve Kaynak Yaratımı: Tera Holding, bağlı ortaklıkları ve fonları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olası blok satış işlemleriyle kulübe taze sıcak para girdisi sağlanması.

• Borç Yapılandırması ve Danışmanlık: Kulübün mevcut borçluluğunu azaltmaya ve uzun vadeli finansal istikrarı desteklemeye yönelik kapsamlı finansal danışmanlık hizmetlerinin alınması.

Beşiktaş ve Tera Grubu, bu hamlelerle kulübün kaynak çeşitliliğini artırmayı ve ortaklığı uzun vadeli, stratejik bir finansal ortaklığa dönüştürmeyi hedefliyor.

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