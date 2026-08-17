Borsa İstanbul’da halka arz endeksi haftayı yüzde 2,64 yükselişle kapatarak yılbaşından bu yana getirisini yüzde 146 seviyesine taşıdı.

Kapsama dahil 57 şirketin 28'i haftayı pozitif, 29'u ise negatif bölgede tamamladı.

YENİ ARZLARDAN DEV HACİM

Halka arz takviminde dört şirket topladıkları yüksek taleple dikkat çekti:

• Türker Veyas (VEYAS): 136,00 TL arz fiyatıyla 10,54 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaştı.

• Teknika Plast (TKNKA): 85,40 TL arz fiyatıyla 2,65 milyar TL büyüklük yakaladı.

• Kapeks Kimya (KPEKS): 94,00 TL arz fiyatıyla 2,36 milyar TL büyüklük elde etti.

• Çitlekçi Mağazacılık (CITAS): 73,70 TL arz fiyatı ve 2,69 milyar TL büyüklüğüyle işlem gününü beklemeye geçti.

KAZANDIRANLAR TABLOSUNDA KARCL VE BIGEN İMZASI

Haftanın en çok yükselen halka arz hissesi, yüzde 60,75 primle 81,5 TL'ye ulaşan KARCL oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 133 kazandıran hissenin PD/DD oranı 4,39 seviyesinde gerçekleşti.

Haftalık bazda yüzde 19,71 prim yapan BIGEN ise 132,4 TL fiyata yükselirken, yılbaşından bu yana sağladığı yüzde 1.387,64'lük getiri ve 21,35'lik PD/DD oranıyla öne çıkmaya devam etti.

BESTE (yüzde 16,04), ENDAE (yüzde 14,58) ve ISVEA (yüzde 13,55) da haftanın öne çıkan diğer kazandıranları oldu.

SERT YILLIK PRİMLERİN ARDINDAN KÂR SATIŞLARI

Kâr satışlarının ağırlık kazandığı düşenler tarafında ise BALSU yüzde 18,91 kayıpla 10,72 TL'ye, ARFYE yüzde 18,68 kayıpla 24,12 TL'ye ve GUNDG yüzde 16,92 kayıpla 1.517 TL'ye geriledi.

Ayrıca NETCD (yüzde -13,04) ve BETAE (yüzde -5,94) gibi hisselerde haftalık kayıplar görülse de bu şirketlerin sırasıyla yılbaşına göre yüzde 190 ve yüzde 161 oranında yüksek getirilerini korumaları, piyasadaki kâr realizasyonu eğilimini net şekilde doğruladı.

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