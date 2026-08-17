Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) halka arz sonuçları belli oldu. 2 milyar 647 milyon 400 bin TL büyüklüğündeki halka arzda toplam 493 bin 220 yatırımcıya pay dağıtıldı. Bireysel yatırımcıların en çok merak ettiği "TKNKA kaç lot verdi?" sorusu da yanıt buldu. Dağıtım sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara 38 lot hisse düştü.

TKNKA HALKA ARZINDA 38 LOT DAĞITILDI

Teknika Plast paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Halka arz sonuçlarına göre yurt içi bireysel kategorisinde 492 bin 327 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Payların Halka Arzına İdari Sorumluluğu Bulunanların Yatırımcıların Pay Alımlarına göre bireysel yatırımcılara 38 lot TKNKA hissesi dağıtıldı.

Halka arz fiyatının 85,40 TL olması nedeniyle 38 lot alan bir bireysel yatırımcının paylarının toplam karşılığı 3 bin 245,20 TL oldu.

Yüksek talepte bulunan yatırımcılar ise talep ettikleri tutarın yüzde 3,49'u kadar pay alabildi.

TEKNİKA PLAST HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2,65 MİLYAR TL OLDU

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında toplam 31 milyon TL nominal değerli pay satışa sunuldu ve payların tamamının dağıtımı gerçekleştirildi.

Böylece Teknika Plast'ın halka arz büyüklüğü 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda toplam 493 bin 220 yatırımcıya pay verildi. Bunların 492 bin 327'sini yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu.

Ayrıca 756 yüksek talepte bulunan yatırımcıya, 121 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 16 yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

HALKA ARZA 6,45 KAT TALEP GELDİ

Teknika Plast halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,45 katına karşılık gelen 200 milyon 86 bin 4 TL nominal değerli talep toplandı.

Yatırımcı grupları arasında en yüksek talep yüksek talepte bulunan yatırımcılardan geldi. Bu kategoride kendilerine ayrılan tahsisatın 28,59 katı olan 88 milyon 621 bin 859 TL nominal değerli talep oluştu.

Yurt içi kurumsal yatırımcılardan tahsisatın 9 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 3,35 katı ve yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,27 katı talep geldi.

PAYLARIN YÜZDE 40'I BİREYSEL YATIRIMCILARA DAĞITILDI

Nihai dağıtımda halka arz edilen payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi.

Yüksek talepte bulunan yatırımcı grubunun payı yüzde 10 olurken, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 25 oranında tahsisat gerçekleştirildi.

TKNKA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların gözü TKNKA paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi.

Teknika Plast paylarının önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Kesin işlem tarihi Borsa İstanbul tarafından yapılacak duyuruyla netleşecek.