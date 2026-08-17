Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan analizde, TCMB'nin para politikası adımları ve Türkiye'deki enflasyon görünümü değerlendirildi.

Citi, TCMB'nin yılın geri kalanında faiz indirimlerine devam edebileceğini ancak bunun için hareket alanının sınırlı olduğunu belirtti.

Kurum, TCMB'nin temkinli duruşunu koruyarak faiz indirimlerini kademeli şekilde sürdürmesini beklerken, politika faizinin 2026 yıl sonunda yüzde 35 seviyesinde olacağını öngördü.

FONLAMA MALİYETİNDE KRİTİK İKİ FAKTÖR

Citi'nin analizinde TCMB'nin yaklaşık yüzde 40 seviyesinde bulunan ortalama fonlama maliyetini yüzde 37'lik politika faiziyle hizalamasına da değinildi.

Kurum, bu süreçte sermaye girişlerinin hızı ile dolarizasyon eğilimlerinin belirleyici olacağını öngördü.

TCMB'nin fonlamayı daha yüksek maliyetli gecelik faiz üzerinden sürdürdüğüne dikkat çekilirken, bir haftalık repo faizine dönüş zamanlamasının piyasa koşullarına bağlı olacağı belirtildi.

ENFLASYON TAHMİNİ İLE ARA HEDEF ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Analizde TCMB'nin jeopolitik belirsizlikler ile petrol, doğal gaz ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiği hatırlatıldı.

Yeni tahmin, yüzde 24 seviyesindeki ara hedefin 4 puan üzerinde bulunuyor. Mayıs ayında söz konusu farkın 2 puan olduğuna dikkat çeken Citi ekonomistleri, farkın genişlemesinin ara hedefin enflasyon beklentilerini çıpalama konusundaki etkinliğini gölgelediğini değerlendirdi.

CITIGROUP'TAN YIL SONU ENFLASYONU İÇİN YÜZDE 31,8 TAHMİNİ

Citigroup, Türkiye'de 2025 sonunda yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yüzde 31,8'e yükseleceğini tahmin ediyor.

Raporda yılın geri kalanındaki enflasyon görünümü açısından gıda fiyatlarının seyri, sonbahar döneminde giyim enflasyonuna ilişkin yukarı yönlü riskler ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonunu ne ölçüde sınırlayacağı öne çıkan faktörler olarak sıralandı.

Bu görünüm doğrultusunda Citi, TCMB'nin para politikasında temkinli duruşunu koruyacağını ve faiz indirimlerini kademeli şekilde sürdüreceğini öngörüyor. Kurumun yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.