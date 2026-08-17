Fitch, 29 Temmuz 2026’da imzalanan pay devir sözleşmesiyle duyurulan bu satışın, kısa vadede Yapı Kredi Yatırım (YKY) ve Yapı Kredi Bankası’nın (YKB) kredi notları üzerinde herhangi bir etki yaratmasını beklemediğini bildirdi. Her iki kurumun mevcut kredi notu "BB-", görünümü ise "Durağan" olarak korunuyor.

15 YILLIK STRATEJİK ORTAKLIK VE DAĞITIM ANLAŞMASI

Gerekli düzenleyici kurul onaylarının ardından 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen işlem kapsamında, YKB ile Azimut arasında 15 yıllık münhasır bir dağıtım anlaşması da imzalanacak.

Bu iş birliğiyle Azimut'un yatırım ürünleri Türkiye piyasasında Yapı Kredi’nin geniş şube ve dijital ağı üzerinden yatırımcılara sunulacak.

YAPI KREDİ YATIRIM GRUBUN MERKEZİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Fitch değerlendirmesinde, YKP'nin devredilmesini sektörden stratejik bir geri çekilme olarak görmediğini vurguladı.

YKY'nin Yapı Kredi Bankası için yüksek düzeyde entegre ve temel bir iştirak konumunu sürdüreceğini belirten derecelendirme kuruluşu, bankanın YKY’ye olan destek eğiliminde ya da şirketin grup içindeki stratejik öneminde bir zayıflama öngörmediğini ifade etti.

Yeni yapının, Yapı Kredi'nin dağıtım odaklı modelini güçlendirirken Azimut’un küresel varlık ve servet yönetimi uzmanlığı sayesinde müşterilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunacağı kaydedildi.

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