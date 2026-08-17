Borsa İstanbul’da hareketli geçen haftada, hisse performansını desteklemek ve piyasaya güven mesajı vermek isteyen şirketler geri alım butonuna bastı.

Şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği geri alım hamleleri; hisse başına kârı (HBK) yukarı taşımayı, piyasadaki volatiliteyi sönümlemeyi ve yatırımcılara "şirketimizin değerinin arkasındayız" mesajı vermeyi hedefleyen stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

AKİŞ GYD ZİRVEDE YALNIZ KALDI

Haftalık bazda en hacimli alıma imza atan şirket, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKSGY) oldu.

Piyasa koşullarını değerlendirerek güçlü bir hamle yapan şirket, toplam 2 milyon 625 bin adet payı 9,77 TL ortalama fiyatla bünyesine kattı.

AKSGY'nin gerçekleştirdiği bu işlemin detayları ise şöyle şekillendi:

• Şirket Sermayesine Oranı: Yüzde 0,0011

• Fiili Dolaşımdaki Paylara Oranı: Yüzde 0,20

HAFTA BOYUNCA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Sermaye piyasalarında kararlılık sergileyerek yatırımcısının yanında saf tutan ve hafta boyunca geri alım listesinde yer alan 16 şirket şunlar oldu:

• Gayrimenkul ve İnşaat: AKSGY, BOBET, BULGS, NTHOL

• Enerji ve Sanayi: AHGAZ, ENERY, MAGEN, TEZOL, TRALT

• Tekstil, İmalat ve Gıda: ARSAN, DAGI, YYLGD, BALAT

• Yatırım ve Diğer: EKIM, AVHOL, GLYHO

Şirketlerin geri alım programlarına devam edip etmeyeceği, önümüzdeki günlerde KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılacak bildirimlerle netleşecek.

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