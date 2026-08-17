Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından aracı kurumların radarına girdi. Şirketin ilk 6 aylık net karı yıllık bazda yüzde 19 artarak 18,45 milyar TL'ye ulaşırken, 7 aracı kurum ENKAI için güncel hedef fiyatlarını paylaştı. 83,05 TL'lik son fiyata göre en yüksek hedef 175 TL olurken, bu tahmin yüzde 110,84 getiri potansiyeline işaret etti.

ENKAI BİLANÇOSUNDA NET KAR YÜZDE 19 ARTTI

Enka İnşaat'ın 2026'nın ilk 6 aylık dönemindeki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 64 milyar 363,9 milyon TL'den 84 milyar 745,8 milyon TL'ye yükseldi.

Şirketin net dönem karı da 15 milyar 567 milyon TL'den 18 milyar 447,1 milyon TL'ye çıkarak yıllık bazda yüzde 19 arttı.

Brüt kar yüzde 1 artışla 17 milyar 693 milyon TL olurken, FAVÖK yüzde 2 gerileyerek 15 milyar 261,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

ENKAI HEDEF FİYATLARI 2026

Bilanço sonrası ENKAI için açıklanan hedef fiyatlarda geniş bir aralık dikkat çekti. Aracı kurumların hedefleri 110 TL ile 175 TL arasında değişirken, tabloda yer alan tüm hedef fiyatlar 83,05 TL'lik son fiyatın üzerinde bulunuyor.

En yüksek hedef fiyat Pusula tarafından 175 TL olarak açıklanırken, söz konusu hedef yüzde 110,84 getiri potansiyeline işaret ediyor.

Pusula'yı 143 TL hedef fiyat ve yüzde 72,29 potansiyel getiriyle Gedik, 141,33 TL hedef fiyat ve yüzde 70,28 potansiyel getiriyle Alnus izliyor.

ENKAI için hedef fiyat tam listesi şu şekilde;

Kurum Öneri Hedef Fiyat Son Fiyat Potansiyel Getiri Pusula AL 175,00 TL 83,05 TL %110,84 GCM - 121,85 TL 83,05 TL %46,81 Gedik Endeks Üstü 143,00 TL 83,05 TL %72,29 Yapı Kredi AL 110,00 TL 83,05 TL %32,53 Alnus AL 141,33 TL 83,05 TL %70,28 Deniz AL 129,00 TL 83,05 TL %55,42 İş AL 127,00 TL 83,05 TL %53,01

EN YÜKSEK HEDEF 175 TL

ENKAI için açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek rakam 175 TL, en düşük rakam ise 110 TL oldu. Böylece kurumların beklentileri arasında 65 TL'lik fark oluştu.

83,05 TL'lik son fiyat baz alındığında en düşük hedef fiyat dahi yüzde 32,53'lük potansiyel getiriye işaret ederken, en yüksek tahminde potansiyel yüzde 110,84'e kadar çıkıyor.

Yedi kurumun hedef fiyatlarının basit ortalaması ise yaklaşık 135,45 TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam 83,05 TL'lik son fiyata göre yaklaşık yüzde 63,1 yukarı yönlü potansiyele karşılık geliyor.

ENKAI'DE BUGÜN YÜZDE 5'İ AŞAN KAYIP

Aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri gelirken ENKAI paylarında gün içinde satış baskısı dikkat çekti. Hisse, saat 13.23 itibarıyla yüzde 5,19 değer kaybıyla 83,10 TL seviyesinde işlem görüyor.

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