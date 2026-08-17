Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ederken yatırımcıların gözü 18 Ağustos'ta finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Ülker Bisküvi (ULKER) ve Kalekim'e (KLKIM) çevrildi. Her iki şirket de yılın ilk çeyreğinde net kar tarafında yıllık bazda gerileme kaydetmişti. ULKER'de yüksek kakao maliyetleri ve stoklar, KLKIM'de ise zayıflayan satış hacmi ilk çeyrek sonuçlarında öne çıkmıştı. Yarın açıklanacak rakamlar, şirketlerin ikinci çeyrekte nasıl bir performans gösterdiğini ortaya koyacak.

ÜLKER İLK ÇEYREKTE 1,58 MİLYAR TL KAR AÇIKLAMIŞTI

Ülker Bisküvi, 2026'nın ilk çeyreğinde 33,91 milyar TL net satış gerçekleştirmişti. Şirketin satışları yıllık bazda yüzde 3,9 gerilerken, ciro piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmişti.

Net dönem karı ise 1,58 milyar TL olmuştu. Ülker, geçen yılın aynı döneminde 3,15 milyar TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı yıllık bazda yüzde 49,8 azalmasına rağmen yaklaşık 1,1 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde kalmıştı.

ULKER'DE FAVÖK MARJI YÜZDE 15,1'E GERİLEMİŞTİ

Ülker'in ilk çeyrek sonuçlarında operasyonel karlılık tarafındaki zayıflama da dikkat çekmişti.

Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda yüzde 28,5 azalarak 5,13 milyar TL'ye gerilerken, FAVÖK marjı yüzde 20,3'ten yüzde 15,1'e düşmüştü.

Özellikle kakao tedariki ve yüksek hammadde maliyetleri şirketin operasyonel karlılığı üzerinde baskı oluşturmuştu.

Kakao tedariki nedeniyle yüksek seyreden stokların da etkisiyle net borç 41,1 milyar TL'ye yükselmiş, Net Borç/FAVÖK oranı ise 1,33x seviyesinde gerçekleşmişti.

KALEKİM'İN İLK ÇEYREK KARI 14,1 MİLYON TL OLMUŞTU

Kalekim cephesinde de 2026'nın ilk çeyreğinde net kar tarafında zayıf bir görünüm ortaya çıkmıştı.

Şirket ilk çeyrekte 14,1 milyon TL net dönem karı açıklarken, sonuç 63,5 milyon TL seviyesindeki piyasa beklentisinin belirgin şekilde altında kalmıştı.

Net satışlar yıllık bazda yaklaşık yüzde 8 gerilemişti. Kuru harç ve boya/sıva satış hacminde yüzde 5,9, beton ve çimento kimyasallarında ise yüzde 31,4 azalış yaşanmıştı.

KLKIM'DE İÇ VE DIŞ PAZAR BASKISI ÖNE ÇIKMIŞTI

Kalekim'in ilk çeyrek performansında deprem bölgesindeki yüksek baz etkisi ve sert kış koşulları nedeniyle inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması iç piyasayı baskılayan unsurlar arasında yer almıştı.

Dış pazarda ise Irak'taki gümrük ve finansal sorunların şirketin performansı üzerinde baskı oluşturduğu belirtilmişti.

Buna karşılık Kalekim güçlü net nakit pozisyonunu korumuştu. Nakit ve nakit benzerleri 2025 sonuna göre yüzde 32 azalarak 2 milyar TL olurken, konsolide net nakit pozisyonu 1,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Toplam finansal yükümlülükler yüzde 14 azalarak 349 milyon TL'ye inerken, Net Borç/FAVÖK oranı -0,7x seviyesinde bulunuyordu.

GÖZLER 18 AĞUSTOS'TAKİ BİLANÇOLARDA

Ülker ve Kalekim'in yarın açıklanacak ikinci çeyrek sonuçlarında ilk çeyrekte öne çıkan başlıkların nasıl değiştiği yakından izlenecek.

ULKER tarafında net kar, FAVÖK marjı, kakao maliyetlerinin etkisi, stoklar ve net borç görünümü; KLKIM tarafında ise satış hacimlerindeki seyir, net kar ve şirketin güçlü net nakit pozisyonunu koruyup korumadığı bilanço açısından öne çıkan göstergeler olacak.

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