Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Eylül 2026 tarihli bülteninde idari para cezaları, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğu belirtilen internet siteleri ve lisans iptallerine ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Kurul, Borlease Otomotiv AŞ (BORLS) ve yedi kişiye yaklaşık 3 milyon TL idari para cezası verirken, Tera Yatırım ile bağlantılı işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen üç kişinin tüm lisanslarını sürekli olarak iptal etti.

BORLEASE VE 7 KİŞİYE YAKLAŞIK 3 MİLYON TL CEZA

SPK, Borlease Otomotiv AŞ (BORLS) hakkında gerçekleştirilen inceleme sonucunda şirket ile yedi kişiye toplam 2.996.438,23 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Cezaların gerekçeleri arasında, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ve gerçekleşmemesi halinde nedenlerine ilişkin değerlendirmeleri içeren raporların gecikmeli yayımlanması, hazırlanmaması veya kamuya açıklanmaması yer aldı.

Kurul, söz konusu işlemlerin Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık oluşturduğunu bildirdi.

Ayrıca Borlease'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirkete uygulanan cezanın sorumlu yönetim kurulu üyesine rücu edilip edilmeyeceğinin karara bağlanması istendi.

3 İNTERNET SİTESİ İÇİN ERİŞİM ENGELİ SÜRECİ

SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetin engellenmesi amacıyla aktifkurumsalyonetim.com, referansaktifmenkul.com ve aktifmenkulcapital.com hakkında erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

TERA YATIRIM İŞLEMLERİ NEDENİYLE 3 KİŞİNİN LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

Kurulun bir diğer kararı Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile ilgili oldu.

SPK, Tera Yatırım tarafından hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiğini belirttiği iş ve işlemlerde sorumluluğu bulunan Emir Münir Sarpyener, Hakan Gövdere ve Hayriye Car'ın tüm lisanslarının sürekli olarak iptal edilmesine karar verdi.

Karar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alındı.