Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarındaki yatırımcıları ilgilendiren yeni bir karar aldı. Mutabakatı tamamlanan katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye süreci beklenmeden 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılacak. Uygulama ilk olarak para piyasası fonlarından başlayacak.

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK

SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla, 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen ve Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ile Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlar için ek tasfiye usulü belirlendi.

Karara göre, mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye sonucunda hak kazanacakları nihai ödemeden mahsup edilmek üzere ivedilikle ara ödeme yapılacak.

ÖDENECEK TUTAR NASIL BELİRLENECEK?

Ara ödemeye esas tutarın hesaplanmasında her yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı dikkate alınacak.

Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara net yatırım tutarının tamamı ara ödemeye esas olacak. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılarda ise ara ödeme tutarı en fazla 1 milyon TL olacak.

Örneğin net yatırım tutarı 600 bin TL olan bir yatırımcı için ara ödeme 600 bin TL'ye kadar uygulanırken, net yatırım tutarı 2 milyon TL olan bir yatırımcı için ara ödeme en fazla 1 milyon TL olacak.

İLK ÖDEMELER PARA PİYASASI FONLARINDA

SPK kararında ek tasfiye usulünün para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacağı belirtildi.

Ara ödeme yapılması karşılığında yatırımcının herhangi bir katılma payı iade işlemi gerçekleştirilmeyecek. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.

Söz konusu düzenleme, SPK'nın daha önce ilan ettiği genel tasfiye esaslarına ek olarak uygulanacak.