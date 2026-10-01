Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yeni bir karar geldi. Kurul, şirketin sermaye piyasası faaliyetlerinin 30 Eylül 2026 saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

TERA YATIRIM'IN FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan karara göre, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Kararın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96'ncı maddesinin birinci fıkrası ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 65'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 66'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında alındığı belirtildi.

Faaliyetlerin durdurulması 30 Eylül saat 18.10 itibarıyla yürürlüğe girdi.

SPK kararında faaliyetlerin ne kadar süreyle durdurulduğuna veya yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin bir tarih paylaşılmadı.