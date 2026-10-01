Altın fiyatları ekim ayının ilk işlem gününe yükselişle başladı. ABD'de açıklanan büyüme ve çekirdek PCE verilerinin ardından önceki seansta 4.200 dolara kadar yükselen ons altın, yeni günde 4.167 dolar civarında işlem görüyor.

Altın piyasasında gözler şimdi ABD'den cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Yükselen ABD tahvil getirileri değerli metal üzerinde baskı yaratırken, petrol fiyatlarındaki gerileme altına destek sağlıyor.

Yurt içinde ise ons altındaki hareketlilik gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarına yansıdı. Gram altının satış fiyatı 6.594 TL seviyesine yaklaşırken çeyrek altın 10.784 TL'den satılıyor.

1 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada saat 08.36 itibarıyla güncel altın alış ve satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.593,45 TL, satış 6.594,28 TL

Çeyrek altın: Alış 10.551,59 TL, satış 10.784,03 TL

Yarım altın: Alış 21.030,69 TL, satış 21.561,25 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.193,84 TL, satış 42.991,14 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 42.193,84 TL, satış 42.991,14 TL

Ata altın: Alış 43.494,22 TL, satış 44.600,10 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 4.166,69 dolar, satış 4.167,38 dolar

ALTINDA GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Altının yönü açısından haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Güçlü istihdam verilerinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri etkilemesi nedeniyle cuma günü açıklanacak rakamlar altın piyasası tarafından yakından izlenecek.

ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5,62'ye kadar yükselmesi de altın üzerindeki baskının önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Buna karşılık petrol fiyatlarındaki gerileme değerli metale destek sağlayan unsurlar arasında yer alıyor.