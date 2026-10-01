Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının yarın sabah gerçekleştirileceğini açıkladı. Yılmaz, sorunlu her fon için özel hesaplar açıldığını, adli ve idari süreçlerin sürdüğünü belirtirken sermaye piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını vurguladı.

HER SORUNLU FON İÇİN ÖZEL HESAP AÇILDI

Süreçte atılan adımlara ilişkin bilgi veren Yılmaz, haksız kazançların iadesinin sağlanması amacıyla sorunlu her fon için özel hesaplar açıldığını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) önemli kararlar aldığını ve kamuoyuyla paylaştığını belirten Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ADLİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Yılmaz, fonlarla ilgili adli süreçlerin etkin şekilde işletildiğini belirtirken, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) da görevlendirildiğini ve çalışmalarına başladığını ifade etti.

İlgili kurumların kendi görev alanlarında aldıkları kararlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, süreçle ilgili dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"YATIRIMCILARIN HAKLARI KORUNACAK"

Sürecin her aşamasının hukuk kuralları içerisinde ve vatandaşların hassasiyetleri gözetilerek yönetileceğini belirten Yılmaz, temel yaklaşımın kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması olduğunu söyledi.

Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatör ve spekülatörlere karşı etkili tedbirlerin alınacağını bildirdi.

"SİSTEMİK RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye ekonomisinin temellerinin ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, sistemik bir risk bulunmadığını ifade etti.

Fon piyasasının sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunların çözülmesinin ardından sermaye piyasalarının daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğini belirtti.

FON KOORDİNASYON KURULU YARIN TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulan ve Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yürüttüğü Fon Koordinasyon Kurulu, ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştirecek. Toplantıda bugüne kadar atılan adımlar ile bundan sonraki sürece ilişkin çalışmaların ele alınması bekleniyor.