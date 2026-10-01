İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Erdin Özel, Emir Münir Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Diğer 15 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilmişti.

ERDİN ÖZEL VE EMİR MÜNİR SARPYENER TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.