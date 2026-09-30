Genel Kurul’da onaylanan karara göre Gübretaş, hissedarlarına brüt ve net olarak şu tutarlarda kâr payı ödemesi gerçekleştirecek:

• Brüt Temettü: Hisse başına 4,4910179 TL

• Net Temettü: Hisse başına 3,8173652 TL

ÖDEME TARİHİ İÇİN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLDİ

Temettü dağıtım teklifi Genel Kurul onayından geçmiş olsa da hak kullanım tarihi henüz netleşmedi.

KAP bildiriminde, kâr payı ödeme tarihlerinin belirlenmesi ve sürecin yürütülmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu’nun yetkilendirildiği ifade edildi.

Ödeme tarihlerinin Yönetim Kurulu kararı sonrası ayrıca ilan edilmesi bekleniyor.

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