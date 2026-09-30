Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM), daha önce ihalesini kazandığını duyurduğu Dünya Göz Ataköy Hastanesi Projesi'nde nihai sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 180 milyon TL olarak belirlendi.

BRLSM'DEN 180 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME

Birleşim Mühendislik, 18 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamasında, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte Dünya Göz Ataköy Hastanesi'nin mekanik ve elektrik tesisatı renovasyon işleri için teklif verdiklerini ve ihalenin şirketler lehine sonuçlandığını açıklamıştı.

Şirketten 30 Eylül'de yapılan yeni açıklamaya göre ihale süreci sözleşmeye dönüştü. Birleşim Mühendislik ve Erde Mühendislik ile Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. arasında KDV dahil 180 milyon TL tutarında nihai sözleşme imzalandı.

96 MİLYON TL'LİK KISIM BRLSM'İN

Toplam sözleşme bedelinin 96 milyon TL'lik kısmı Birleşim Mühendislik'e, 84 milyon TL'lik kısmı ise bağlı ortaklık Erde Mühendislik'e ait olacak.

Buna göre 180 milyon TL'lik toplam proje bedelinin yaklaşık yüzde 53,3'ü doğrudan BRLSM, yüzde 46,7'si ise Erde Mühendislik tarafından üstlenilecek.

PROJE 4 AYDA TAMAMLANACAK

Sözleşme kapsamında Dünya Göz Ataköy Hastanesi'nin mekanik ve elektrik tesisatında renovasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Birleşim Mühendislik, 180 milyon TL büyüklüğündeki projenin 4 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.