Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamza Kaya, şirket paylarında gerçekleştirdiği yeni alımı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Son işlemle birlikte 21-29 Eylül döneminde yapılan alımların toplam tutarı 22,09 milyon TL'ye ulaştı.

SSAAT HİSSELERİNDE YENİ ALIM

Hamza Kaya tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül 2026 tarihinde SSAAT paylarında 26,20-27,06 TL fiyat aralığından 69.133 TL nominal tutarlı yeni alım gerçekleştirildi.

Son işlemin toplam bedeli 1 milyon 839 bin 953,44 TL olarak açıklandı.

Kaya, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde de toplam 720.212 TL nominal tutarlı SSAAT payı satın almış, bu işlemler için 20 milyon 250 bin 252,62 TL ödemişti.

TOPLAM ALIM 22 MİLYON TL'Yİ AŞTI

29 Eylül'deki yeni işlemle birlikte Hamza Kaya'nın 21-29 Eylül 2026 döneminde gerçekleştirdiği pay alımlarının toplamı 789.345 TL nominal değere ulaştı.

Söz konusu işlemler için ödenen toplam tutar ise 22 milyon 90 bin 206,06 TL oldu.

Böylece Kaya'nın son dönemde gerçekleştirdiği alımlar şöyle gerçekleşti:

Toplam alınan pay: 789.345 TL nominal

Toplam işlem bedeli: 22.090.206,06 TL

Son alım fiyat aralığı: 26,20-27,06 TL

Son alım tutarı: 1.839.953,44 TL

SSAAT'TEKİ PAY ORANI YÜZDE 28'İ AŞTI

Gerçekleştirilen son alımın ardından Hamza Kaya'nın Saat ve Saat sermayesindeki pay oranı 29 Eylül itibarıyla yüzde 28,02'ye, oy haklarındaki oranı ise yüzde 29,03'e yükseldi.

Böylece şirket yöneticisinin SSAAT paylarında yaklaşık bir haftalık dönemde gerçekleştirdiği alımların toplam büyüklüğü 22 milyon TL'yi aşarken, şirketteki pay oranı da yüzde 28'in üzerine çıktı.