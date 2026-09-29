Borsa İstanbul, BIST Katılım endekslerinde 1 Ekim 2026-30 Nisan 2027 döneminde geçerli olacak yeni şirket listelerini belirledi. Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım 100 başta olmak üzere temettü, sürdürülebilirlik ve Katılım Tüm endekslerinde çok sayıda hissenin yeri değişecek.

BIST KATILIM 30'A 13 HİSSE GİRİYOR

BIST Katılım 30 Endeksi'ne AHGAZ, AKCNS, AKFYE, ALBRK, BERA, BINHO, ENERY, ENJSA, GRSEL, KATMR, KCAER, MPARK ve TCKRC dahil edilecek.

Endeksten ise ALKLC, BSOKE, CANTE, DAPGM, EFOR, EUPWR, GENIL, KTLEV, PASEU, QUAGR, RALYH, TUKAS ve YEOTK çıkarılacak.

KATILIM 50'DE 24 HİSSE DEĞİŞİYOR

BIST Katılım 50'ye AHGAZ, AKCNS, AKFYE, ALBRK, ARASE, ATAKP, AVPGY, AYDEM, BASGZ, BETAE, BUCIM, EGGUB, EGPRO, ENERY, ISDMR, KBORU, LMKDC, MOPAS, NTGAZ, PARSN, POLHO, SNGYO, TCKRC ve VAKKO dahil edilecek.

Endeksten ALKLC, BMSTL, BSOKE, CANTE, DAPGM, DOFRB, EFOR, EUPWR, FORMT, GENIL, GESAN, GRTHO, IHLAS, IZFAS, KTLEV, KZBGY, MAGEN, PASEU, QUAGR, RALYH, SARKY, TUKAS, USAK ve YEOTK çıkarılacak.

KATILIM 100'E 34 YENİ HİSSE

BIST Katılım 100'e AHGAZ, AKCNS, AKFIS, ARASE, ATAKP, AVPGY, AYDEM, BASGZ, BETAE, BLUME, BUCIM, BURCE, EGPRO, EKOS, EMPAE, ENERY, ESCOM, GMTAS, HATSN, KOCMT, KGYO, LINK, LXGYO, MCARD, MOGAN, NATEN, ONCSM, PARSN, SMRTG, SSAAT, TCKRC, TMPOL, UCAYM ve VAKKO alınacak.

Buna karşılık ALFAS, ALKLC, BEGYO, BSOKE, CANTE, CEMTS, CEMZY, DAPGM, DCTTR, EFOR, EUPWR, GENIL, GENTS, GESAN, GRTHO, GUNDG, IHLGM, JANTS, KOPOL, KTLEV, MAGEN, MERCN, OZATD, PASEU, QUAGR, RALYH, RGYAS, SARKY, SAYAS, SUNTK, TEZOL, TUKAS, USAK ve ZERGY endeksten çıkarılacak.

TEMETTÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSLERİ DE DEĞİŞİYOR

BIST Katılım Temettü Endeksi'ne AKCNS, ENERY, KFEIN, PNLSN ve TGSAS dahil edilirken; AYEN, GENTS ve SUNTK listeden çıkarılacak.

BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi'ne ise AKCNS, AYDEM, ESEN ve NATEN alınacak. BSOKE ve SUNTK endeksten çıkarılacak.

KATILIM TÜM'DE 57 HİSSEYİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİK

BIST Katılım Tüm Endeksi'ne 24 şirket dahil edilirken 33 şirket çıkarılacak.

Endekse AKCNS, AKFIS, AKYHO, AYDEM, BANVT, BLUME, EGEGY, EKOS, ENERY, ESEN, FRIGO, ISSEN, KFEIN, KGYO, LINK, MOGAN, NATEN, PNLSN, REEDR, SEGMN, SMRTG, TCKRC, TGSAS ve VBTYZ dahil edilecek.

Endeksten ise AAGYO, AHSGY, ALFAS, ALKLC, ARFYE, AYEN, BESTE, BSOKE, CANTE, CEMZY, DENGE, DOGUB, GENKM, GENTS, GRTHO, GUNDG, IDGYO, KLSYN, KOPOL, MERKO, MOBTL, OZATD, OZGYO, PRKME, RALYH, RGYAS, RNPOL, SANEL, SUNTK, TUKAS, UFUK, USAK ve ZERGY çıkarılacak.

DEĞİŞİKLİKLER 1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Yeni endeks bileşenleri 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Nisan 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

Endekse dahil edilme veya endeksten çıkarılma kararı tek başına şirketin temel değerinde bir değişiklik anlamına gelmese de, ilgili endeksleri takip eden fonların portföy ayarlamaları nedeniyle hisselerde işlem hacmi ve yatırımcı ilgisi açısından takip ediliyor.