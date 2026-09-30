Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, sermaye piyasalarında yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim sürecinin başlamasının ardından Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki görevlerinden ayrıldı. Kararın, yürütülecek denetimlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığının korunması amacıyla alındığı bildirildi.

BORSA İSTANBUL'DAKİ GÖREVLERİNİ BIRAKTI

Tanrıkulu'nun kararının, inceleme sürecini "tam bir tarafsızlık ve bağımsızlıkla yürütmek ve kamuoyunda herhangi bir farklı değerlendirmeye mahal vermemek" amacıyla aldığı aktarıldı.

Böylece Tanrıkulu, DDK'nın sermaye piyasalarındaki inceleme ve denetim çalışmaları devam ederken Borsa İstanbul bünyesindeki görevlerini sürdürmeyecek.

DDK FON İŞLEMLERİNİ İNCELEMEYE BAŞLADI

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DDK'nın sermaye piyasalarında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini incelemeye başladığını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında mevcut süreçlerin incelenmesinin yanı sıra gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi de değerlendirilecek.

FON KOORDİNASYON KURULU DA OLUŞTURULDU

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin sürecin yönetilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu.

Kurulun tasfiye sürecindeki genel koordinasyonu sağlaması, yatırımcı haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.