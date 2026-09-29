Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri yatırımcıların takibinde. 29 Eylül 2026 tarihinde şirketlerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) peş peşe geri alım bildirimleri geldi. Gün içinde 39 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi.
Şirketlerin açıkladığı verilere göre, günün en yüksek miktarlı pay geri alım işlemleri Pasifik Holding (PAHOL), Tukaş Gıda (TUKAS), Türk Altın İşletmeleri (TRALT), Bilici Yatırım (BLCYT) ve DAP Gayrimenkul (DAPGM) tarafından gerçekleştirildi.
BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)
|3.000.000
|Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK)
|1.000.000
|Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB)
|30.000
|Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)
|1.000.000
|Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT)
|3.153.114
|Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM)
|194.762
|Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
|4.500.000
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
|622.500
|Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS)
|6.000.000
|DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)
|243.167
|Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR)
|12.000
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
|720.663
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
|1.187.013
|Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)
|109.905
|Masfen Enerji A.Ş. (MASFN)
|525.611
|Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
|500.000
|Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|494
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|17.058
|Net Holding A.Ş. (NTHOL)
|100.000
|Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)
|853.423
|Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE)
|50.000
|Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)
|250.000
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
|500.000
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|750.000
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
|120.000
|Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL)
|7.093.625
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|50.000
|Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
|2.454.724
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI)
|115.544
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA)
|105.000
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
|400.000
|Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO)
|700.000
|Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
|61.635
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)
|750.000
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|53.000
|Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)
|147.995
|Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
|474.000
|Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)
|700.000
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)
|40.000
EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
29 Eylül'deki işlemlerde miktar bakımından ilk sırayı 7 milyon 93 bin 625 lot ile PAHOL aldı. PAHOL'u 6 milyon lot TUKAS, 4,5 milyon lot TRALT, 3 milyon 153 bin 114 lot BLCYT ve 3 milyon lot DAPGM takip etti.
Pay geri alım işlemleri, şirketlerin daha önce açıkladıkları geri alım programları kapsamında gerçekleştirilebiliyor. Yatırımcılar açısından geri alınan pay miktarının yanı sıra işlemin fiyat aralığı, şirket sermayesine oranı ve geri alım programının toplam büyüklüğü de takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.
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