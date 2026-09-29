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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri yatırımcıların takibinde. 29 Eylül 2026 tarihinde şirketlerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) peş peşe geri alım bildirimleri geldi. Gün içinde 39 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi.

Şirketlerin açıkladığı verilere göre, günün en yüksek miktarlı pay geri alım işlemleri Pasifik Holding (PAHOL), Tukaş Gıda (TUKAS), Türk Altın İşletmeleri (TRALT), Bilici Yatırım (BLCYT) ve DAP Gayrimenkul (DAPGM) tarafından gerçekleştirildi.

BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot)
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) 3.000.000
Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) 1.000.000
Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) 30.000
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) 1.000.000
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) 3.153.114
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 194.762
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 4.500.000
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 622.500
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) 6.000.000
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 243.167
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 12.000
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 720.663
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 1.187.013
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 109.905
Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 525.611
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 500.000
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 494
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 17.058
Net Holding A.Ş. (NTHOL) 100.000
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 853.423
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 50.000
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) 250.000
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 500.000
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 750.000
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 120.000
Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) 7.093.625
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 50.000
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 2.454.724
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 115.544
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 105.000
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 400.000
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) 700.000
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 61.635
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 750.000
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 53.000
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) 147.995
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) 474.000
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) 700.000
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 40.000

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

29 Eylül'deki işlemlerde miktar bakımından ilk sırayı 7 milyon 93 bin 625 lot ile PAHOL aldı. PAHOL'u 6 milyon lot TUKAS, 4,5 milyon lot TRALT, 3 milyon 153 bin 114 lot BLCYT ve 3 milyon lot DAPGM takip etti.

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Pay geri alım işlemleri, şirketlerin daha önce açıkladıkları geri alım programları kapsamında gerçekleştirilebiliyor. Yatırımcılar açısından geri alınan pay miktarının yanı sıra işlemin fiyat aralığı, şirket sermayesine oranı ve geri alım programının toplam büyüklüğü de takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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