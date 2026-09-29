Şirketlerin açıkladığı verilere göre, günün en yüksek miktarlı pay geri alım işlemleri Pasifik Holding (PAHOL), Tukaş Gıda (TUKAS), Türk Altın İşletmeleri (TRALT), Bilici Yatırım (BLCYT) ve DAP Gayrimenkul (DAPGM) tarafından gerçekleştirildi.

BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot) DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) 3.000.000 Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) 1.000.000 Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) 30.000 Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) 1.000.000 Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) 3.153.114 Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 194.762 Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 4.500.000 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 622.500 Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) 6.000.000 DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 243.167 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 12.000 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 720.663 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 1.187.013 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 109.905 Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 525.611 Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 500.000 Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 494 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 17.058 Net Holding A.Ş. (NTHOL) 100.000 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 853.423 Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 50.000 Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) 250.000 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 500.000 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 750.000 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 120.000 Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) 7.093.625 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 50.000 Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 2.454.724 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 115.544 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 105.000 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 400.000 Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) 700.000 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 61.635 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 750.000 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 53.000 Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) 147.995 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) 474.000 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) 700.000 Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 40.000

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

29 Eylül'deki işlemlerde miktar bakımından ilk sırayı 7 milyon 93 bin 625 lot ile PAHOL aldı. PAHOL'u 6 milyon lot TUKAS, 4,5 milyon lot TRALT, 3 milyon 153 bin 114 lot BLCYT ve 3 milyon lot DAPGM takip etti.

Pay geri alım işlemleri, şirketlerin daha önce açıkladıkları geri alım programları kapsamında gerçekleştirilebiliyor. Yatırımcılar açısından geri alınan pay miktarının yanı sıra işlemin fiyat aralığı, şirket sermayesine oranı ve geri alım programının toplam büyüklüğü de takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.

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