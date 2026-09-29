Mevcutta 54 bin 258 TL olarak uygulanan harç tutarının, 2027 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 28'lik zamla 69 bin 450 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, eylül ve ekim aylarında yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2 düzeyinde seyretmesi halinde 2027 yılı YDO’sunun yüzde 27,85 olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Bu oran; emlak, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezaları, araç muayene ücretleri ve çeşitli pasaport-ehliyet harçlarına da direkt olarak yansıyacak.

Nihai yeniden değerleme oranı 3 Kasım tarihinde netleşecek. Ancak Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlardaki bu artış oranını yüzde 50'ye kadar indirme veya artırma yetkisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması durumunda yeni tarifeler 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak.

12 YILDA 530 KATI AŞAN ARTIŞ

İç piyasayı korumak, vergi kayıplarının önüne geçmek ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla uygulanan IMEI kayıt harcındaki tarihsel yükseliş grafiklere dikkat çekici bir şekilde yansıyor:

• 2015 Yılı: 131,50 TL

• Mevcut Tutar (2026): 54.258,00 TL

• 2027 Tahmini (Olası Zamlı): 69.450,00 TL

Olası yüzde 28'lik artışın gerçekleşmesi durumunda, 2015 yılında 131,50 TL olan IMEI kayıt ücreti 12 yıllık süreçte yaklaşık 532 kat artmış olacak.