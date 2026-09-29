Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimi ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantının saat 14.00'te gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) 17 Eylül'de gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56'ya ulaştığı bildirilmişti.

ANKARA'DA FON SORUŞTURMASI GÜNDEMİ

CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş, Ankara'da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmesi beklenen toplantı öncesinde bilgi verdi.

Ateş'in aktardığı bilgilere göre, toplantının ana gündem maddelerinden birinin fon soruşturması olması bekleniyor. Erdoğan'ın ekonomi yönetiminin yanı sıra düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısına katılması beklenirken, burada siyasi gündemin yanı sıra fon soruşturmasına ilişkin mesajlar vermesinin de beklendiği aktarıldı.

KABİNE TOPLANTISINDA FON SORUŞTURMASI ELE ALINDI

Dünkü Kabine Toplantısı'nın yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirten Ateş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıda sunum yaptığını aktardı.

Ateş, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı başta olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarının da toplantıda yer aldığını ve fon soruşturmasının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, piyasa manipülasyonu ve piyasa bozucu eylemlere karşı gerekli adımların atılacağını ifade etmişti.

Erdoğan ayrıca, fonlar aracılığıyla piyasa bozucu eylemlerde bulunan ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli soruşturmaların yürütüleceğini belirtmişti.

YENİ TEDBİRLER VE ERKEN UYARI SİSTEMİ GÜNDEMDE

Bugünkü toplantıda, finansal piyasalara ilişkin yeni tedbirlerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Özellikle piyasadaki olası risklerin daha erken tespit edilmesine yönelik bir erken uyarı sisteminin devreye alınmasının gündemde olduğu aktarılıyor.

Toplantıda ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasındaki koordinasyon ile finansal piyasalara ilişkin risklerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki açıklamalarında ise mevcut gelişmelerin finansal sisteme yönelik sistemik bir risk oluşturmadığına yönelik değerlendirmelere dikkat çekilmişti.