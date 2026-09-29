Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin çıkarılmış sermayesini 150 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltme talebini ve esas sözleşme değişikliğini 23 Eylül 2026 tarihinde onaylamıştı.

Tamamı 2025 yılı dönem kârından karşılanacak olan bu artırım kapsamında toplam 350 milyon TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.

SÜREÇ VE FİYAT DÜZELTMESİ DETAYLARI

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda belirlen takvim ve bölünme sonrası hesaplanan teorik fiyat bilgileri şöyle:

• Bedelsiz Kullanım Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2026

• Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2026

• Hesaplara Geçiş (Ödeme Tarihi): 1 Ekim 2026

• Son Kapanış Fiyatı: 24,00 TL

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 7,20 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamış değerdir)

Hissedarlar, ellerinde bulunan her 1 AYES payı için yaklaşık 2,33 adet yeni bedelsiz pay alma hakkına sahip olacak.

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