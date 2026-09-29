Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı etkili olurken, Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde gerçekleştirilen yüksek tutarlı özel emir işlemi gündeme geldi.

BIST 100 endeksi 28 Eylül 2026 Pazartesi gününü yüzde 2,38 düşüşle 12.592,76 puandan tamamlarken, ASTOR paylarında 22,4 milyon TL'yi aşan özel emir işlemi gerçekleştirildi.

ASTOR hissesi günü yüzde 9,97 düşüşle 235,20 TL'den tamamlamıştı.

ASTOR'DA 95 BİN LOTLUK İŞLEM

Borsa İstanbul verilerine göre ASTOR hisselerinde özel emir yöntemiyle 95.296 lot el değiştirdi.

İşlem 235,20 TL fiyat üzerinden gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 22.413.619 TL oldu.

Hisse İşlem hacmi İşlem adedi İşlem fiyatı ASTOR 22.413.619 TL 95.296 lot 235,20 TL

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemleri, piyasada o anda gerçekleşen fiyatlardan bağımsız olarak alıcı ve satıcının belirli koşullarda anlaşması sonucunda gerçekleştirilebiliyor. İşlemde karşı yatırım kuruluşu, nominal tutar, fiyat veya getiri, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirleniyor.

Yüksek tutarlı işlemlerin ardından tarafların KAP üzerinden pay alım-satım bildirimi yapması halinde alıcı ve satıcının kimliği öğrenilebiliyor. Bildirim yapılmaması durumunda ise yalnızca işlem verilerinden tarafların kim olduğunu belirlemek mümkün değil.

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