Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününe girilirken yurt içinde fon piyasasına ilişkin gelişmeler, küresel piyasalarda ise ABD-İran hattından gelen açıklamalar ve yoğun veri gündemi izleniyor. BIST 100 endeksinde güne yatay bir başlangıç yapılması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yöneticileriyle gerçekleştireceği toplantı piyasaların odağında olacak.

ERDOĞAN'DAN FON PİYASASINA İLİŞKİN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon piyasasında yaşanan sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirtti.

Finansal sisteme sirayet eden herhangi bir risk bulunmadığını ve Türk sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu ifade eden Erdoğan, fonlar ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Erdoğan ayrıca sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini açıkladı.

BUGÜN KRİTİK FON TOPLANTISI YAPILACAK

Piyasaların yurt içindeki ana gündem maddelerinden biri bugün gerçekleştirilecek toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlara ilişkin süreçleri değerlendirmek üzere ekonomi yönetimi ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelecek.

Son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından gerçekleştirilecek toplantıdan çıkabilecek mesajlar, Borsa İstanbul ve sermaye piyasaları açısından takip edilecek.

TRUMP'TAN İRAN VE PETROL MESAJLARI

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler izlenmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini ve savaşı kazanacaklarını savunurken, savaşın ardından benzin fiyatlarının ciddi şekilde düşeceğini söyledi.

Trump'ın ayrıca İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğu bildirildi.

Orta Doğu'daki gelişmeler özellikle petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve küresel merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

ABD VE ÇİN'DEN YENİ ANLAŞMA

ABD ile Çin arasındaki ticaret cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı. İki ülke, karşılıklı 30'ar milyar dolarlık hassas olmayan ithal ürünün daha elverişli gümrük vergilerinden yararlanmasına yönelik bir çerçevede anlaşmaya vardı.

Olası tarife indirimlerinin ise ABD ve Çin'in kendi iç yasal süreçleri doğrultusunda belirleneceği açıklandı.

LAGARDE'DAN TAHVİL VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yükselen tahvil getirilerinin ekonomik büyümeyi frenleyebileceğini belirtti. Lagarde, bu durumun yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansımasını sınırlayabileceğini ifade etti.

Lagarde'ın bugün gerçekleştireceği yeni konuşma da Euro Bölgesi'nde faiz politikasının geleceğine ilişkin olası mesajlar açısından takip edilecek.

BUGÜN HANGİ VERİLER AÇIKLANACAK?

ABD'de gün boyunca Redbook, Conference Board tüketici güveni, JOLTS açık iş ilanları ve API petrol stokları verileri açıklanacak. Özellikle istihdam piyasasına ilişkin sinyal verecek JOLTS verisi, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler açısından izlenecek.

Euro Bölgesi'nde ise enflasyon beklentisinin yanı sıra sanayi ve tüketici güveni verileri piyasaların gündeminde olacak.

Yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştireceği sunum bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 28 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AKBNK – 3,1 milyar TL tutarındaki takipteki kredi alacak portföyünün Doğru Varlık, Emir Varlık, Gelecek Varlık ve Ortak Varlık’a toplam 488 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

ALFAS – Şirketi ilgilendiren hukuki ve idari süreçlerin takip edildiği, üretim, satış, tedarik ve yatırım faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü açıklandı.

ALKIM – İştiraki ALKA’nın tahsisli sermaye artırımından vazgeçmesi üzerine bu artırıma katılma kararının iptal edildiği; ALKA’nın 735 milyon TL’den 1,01 milyar TL’ye çıkarılması planlanan sermayesi için yeni pay alma haklarının tamamı kullanılarak 220,3 milyon TL ile artırıma iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

ASTOR – Şirket hakkında yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan tedbirlerin ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin dondurma kararlarının kaldırıldığı, faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü açıklandı.

ASTOR – SPK tarafından tasfiyeye tabi tutulan Hedef Portföy yönetimindeki iki ve Pardus Portföy bünyesindeki bir fonda toplam 376,6 milyon TL yatırımı bulunduğu; Tera ve Pusula grubu şirket ve fonlarında yatırımı olmadığı açıklandı.

BIOEN – Hakim ortak Doğanlar Yatırım Holding tarafından 1 milyar TL’ye kadar BIOEN payı alınmasına karar verildiği açıklandı.

CWENE – Yönetim Kurulu Başkanı hakkında malvarlığına yönelik tedbir kararı alındığına ilişkin haberler üzerine, şirket hakkında herhangi bir tedbir veya karar bulunmadığı ve faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü açıklandı.

CWENE – Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan, adının geçtiği soruşturma kapsamında malvarlığına tedbir uygulandığını, mevzuata aykırı bir işlem yapmadığını ve şirket faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

DERHL – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 50.000.000 adet pay için azami 100 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

DOFRB – Pay geri alım programı kapsamında 3 ay süreyle azami 750.000 adet pay için azami 50 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

EBEBK – Bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri’ndeki paylarının tamamının 55,4 milyon TL bedelle altı kişiye satılarak devredildiği açıklandı.

EKGYO – Bursa Nilüfer’deki arsa için Bainbridge Gayrimenkul ile gelir paylaşımı modeliyle proje geliştirme protokolü imzalandığı; arsanın şirket adına bedelsiz tescil edildiği ve basında yer alan 20 milyar TL’lik alım bedelinin ödenmediği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi için Cevahir Yapı ile sözleşme imzalandığı, 36,7 milyar TL satış geliri ve %42 şirket payı oranı üzerinden hesaplanan 15,4 milyar TL’lik gelirin protokol kapsamında taraflar arasında paylaşılacağı açıklandı.

ETILR – Pay geri alım programı kapsamında alınabilecek azami pay sayısının 10.000.000’dan 15.000.000’a, ayrılan azami fonun ise 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

EUREN – Şirketin yatırım fonları arasında tasfiye edilen fonlara veya ilgili portföy yönetim şirketlerinin fonlarına ait yatırım bulunmadığı, mevcut fon yatırımlarının tamamının özel bankaların para piyasası fonlarında olduğu açıklandı.

FADE – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 2.000.000 adet pay için azami 40 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

FONET – Batman İl Sağlık Müdürlüğü’nün 36 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı ihalesinin 137,7 milyon TL bedelle şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

FORTE – Şirketin bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım’a yurt içi yerleşik bir savunma sanayi şirketinden 700.000 dolarlık sipariş verildiği açıklandı.

GIPTA – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 10.000.000 adet pay için azami 350 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

GIPTA – Şirketin, Tera Holding ve iştirakleriyle doğrudan yönetimsel, ortaklık veya ticari ilişkisinin ve Tera Grubu finansal kuruluşlarında risk ya da fon varlığının bulunmadığını açıkladı.

HEKTS – Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun öncelikle sonuçlandırılması amacıyla, paylarda imtiyaz yaratılmasına ilişkin SPK başvurusunun geri çekildiği açıklandı.

KFEIN – Şirketin teknoloji ürün ve hizmetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki tanıtım ve satış faaliyetleri için MeaTech Global ile stratejik iş birliği yaptığı açıklandı.

KOCMT – Osmaniye’deki üretim tesisine komşu arsanın 85,4 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

KRSTL – Pay geri alım programı kapsamında 5 ay süreyle azami 5 milyar adet payın geri alınması için azami 50 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

KRVGD – Pay geri alım programı kapsamında toplam 35.297.385 adet payın 89,2 milyon TL bedelle, ortalama 2,53 TL maliyetle geri alındığı; programın süresinin dolması nedeniyle sonlandırıldığı açıklandı.

KRVGD – Pay geri alım programı kapsamında 3 yıl süreyle azami 15.000.000 adet pay için azami 50 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

KZBGY – Marmaris projesinin 3. etabındaki 25 yapı ruhsatının iptaline ilişkin davada şirket lehine verilen kararın, istinaf başvurusunun reddiyle kesinleştiği açıklandı.

KZBGY – Marmaris projesinin 1. etabına ait iskan belgesinin iptaline ilişkin davada şirket lehine verilen kararın, istinaf başvurusunun reddiyle kesinleştiği açıklandı.

KZBGY – Marmaris projesinin 1. ve 2. etap yapı ruhsatlarının iptaline ilişkin davada şirket lehine verilen kararın, istinaf başvurusunun reddiyle kesinleştiği açıklandı.

MARMR – Şirketin Polisan Kansai Boya’daki %50 payının 93 milyon dolar bedelle Kansai Paint’e devrine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği açıklandı.

MHRGY – Kurtköy QFlats Projesi’nde şirkete düşen bağımsız bölümlerin, arsa sahibine düşen bölümlerle ekspertiz değerleri esas alınarak değiştirilmesine ve paylaşım tablosunun ek protokolle yenilenmesine karar verildiği açıklandı.

MIATK – Şirket ile Katar merkezli Barzan Holdings QSTP arasında savunma teknolojilerinde yerel üretim, ürün geliştirme ve Katar ile üçüncü ülkelere satış fırsatlarının değerlendirilmesi için iş birliği ve gizlilik anlaşması imzalandığı açıklandı.

MIATK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun BBB- (tr)’den BB- (tr)’ye düşürüldüğü, görünümünün durağan olarak korunduğu açıklandı.

OZATD – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun BBB-’den B-’ye düşürüldüğü, not görünümünün ise durağandan negatife çevrildiği açıklandı.

PATEK – Şirketin PP4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma payları ve bunlara bağlı ekonomik haklarının, 1,5 milyar TL bedelle grup şirketi Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat’a devrine ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

PSGYO – Şirketin, kamuoyunda gündeme gelen fonlarla ilişkisinin bulunmadığını; halka açık olmayan grup şirketi Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat’ın yatırım yaptığı kapalı fonun tasfiyesi için başvuru yapıldığını açıkladı.

SARKY – Pay sahibi İbrahim Balarısı’nın bilgi alma ve özel denetçi atanması talebiyle şirket aleyhine açtığı davanın reddedildiği açıklandı.

SKYLP – NSC Bilişim’i devralma yoluyla birleşme işleminden vazgeçildiği açıklandı.

SMRVA – Fibabanka’dan alınan 230 milyon TL anapara tutarlı tahsili gecikmiş alacak portföyünün devir işlemlerinin tamamlanarak tahsilat sürecine dahil edildiği açıklandı.

TKNKA – Pay geri alım programı kapsamında azami 1 yıl süreyle 8.800.000 adet payın geri alınması için azami 750 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

TRALT – Mollakara Altın ve Gümüş Madeni Projesi’ne ait üç işletme ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldığı, madencilik faaliyetlerinin sürdüğü açıklandı.

TRILC – Konkordato kapsamında uygulanan ödeme yasağı nedeniyle vadesi gelen 336 milyon TL’lik finansman bonosunun anapara ve 78,7 milyon TL’lik faiz ödemesinin gerçekleştirilemediği açıklandı.

TURSG – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun AAA (tr), görünümünün durağan olarak belirlendiği açıklandı.

ULUUN – Basında yer alan soruşturma haberlerine ilişkin, şirket faaliyetlerini etkileyecek nitelikte kendisine tebliğ edilmiş bir karar, yaptırım veya tedbir bulunmadığı ve operasyonlarının kesintisiz sürdüğü açıklandı.

USAK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun BBB-’den BB-’ye düşürüldüğü, not görünümünün ise negatife çevrildiği açıklandı.

VSNMD – Bağlı ortaklık Vişne Chem’in, Moritanya’da madencilik faaliyetleri için kurulan Microchem VSN Mauritania’ya 375.000 MRU sermaye katkısıyla %75 oranında iştirak ettiği açıklandı.

YYLGD – Şirketin, hakkında dijital platformlarda yer alan iddiaları reddettiği; yatırım yaptığı fonların portföy işlemlerinde karar veya yönlendirme yetkisi bulunmadığını ve yanıltıcı içeriklerle ilgili yasal yollara başvuracağını açıkladı.

ZOREN – Fitch Ratings tarafından şirketin uzun vadeli kredi notu ve üst düzey teminatlı borç notunun B- olarak revize edilerek negatif izlemeye alındığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ALKA – Şirket sermayesinin 735 milyon TL’den %37,5 oranında bedelli olarak 275,6 milyon TL artışla 1,01 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AYES – Şirket sermayesi bugün 150 milyon TL’den %233,33 oranında bedelsiz olarak 350 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilecek. (düzeltilmiş pay fiyatı: 7,20)

HKTM – Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun geri çekilmesi talebinin SPK tarafından uygun görülerek başvurunun işlemden kaldırıldığı açıklandı.

KLRHO – Şirket sermayesi yarın 1,6 milyar TL’den %80 oranında bedelsiz olarak 1,3 milyar TL artışla 2,9 milyar TL’ye yükseltilecek.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi DESA 0,0840 0,0714 %0,97 30.09.2026 KIMMR 0,2083 0,1771 %1,89 30.09.2026 TUPRS 6,7470 5,7349 %1,69 30.09.2026

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa İstanbul'da şirket ortakları ve yöneticileri tarafından gerçekleştirilen pay alım-satım işlemleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 28 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen işlemler şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.653.000 adet pay 41,10 – 43,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 10,34 – 11,50 TL fiyat aralığından 184.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,24’e yükseldi.

AKFGY – Pay geri alım programı kapsamında 3.600.000 adet pay 2,37 – 2,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALFAS – Pay geri alım programı kapsamında 250.000 adet pay 29,66 TL fiyattan geri alındı.

ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 143,00 TL fiyattan geri alındı.

ASGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 406.325 adet pay 9,89 – 9,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Serkan Bahadır tarafından 155,60 – 186,00 TL fiyat aralığından 608.751 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,13’e yükseldi.

BIGTK – Re-Pie Portföy tarafından 134.051 adet pay satılırken, yönetimindeki fonun şirketin fiili dolaşımdaki payları içindeki oranı %1,61’e geriledi.

BLCYT – Pay geri alım programı kapsamında 200.000 adet pay 1,81 – 1,83 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Pay geri alım programı kapsamında 140.000 adet pay 34,30 – 35,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 172.230 adet pay 5,52 – 5,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,03 TL fiyattan geri alındı.

DCTTR – Pay geri alım programı kapsamında 128.000 adet pay 3,36 – 3,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

DERHL – Pay geri alım programı kapsamında 1.000.000 adet pay 1,66 TL fiyattan geri alındı.

DMSAS – SARKY tarafından 5,68 – 5,97 TL fiyat aralığından 509.271 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %45,10’a yükseldi.

EFOR – Efor Holding tarafından 13,20 – 13,76 TL fiyat aralığından 1.325.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,85’e yükseldi.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.000 adet pay 2,9 milyon TL bedelle geri alındı.

EKGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 265.500 adet pay 18,81 – 19,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.407.495 adet pay 12,33 – 13,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından ortalama 4,16 TL fiyattan 4.913.953 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,21’e yükseldi.

ERBOS – Mahmut Özbıyık tarafından 117,90 TL fiyattan 755.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,79’a yükseldi.

ERBOS – Mehmet Özbıyık tarafından 117,90 TL fiyattan 755.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,79’a yükseldi.

ERBOS – Deniz Portföy tarafından 117,90 TL fiyattan 3.804.444 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,07’ye geriledi.

ERCB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.000 adet pay 36,63 TL ortalama fiyattan geri alındı.

ERSU – Neo Portföy tarafından 402.335 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki toplam payı %1,96’ya geriledi.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.028.415 adet pay 7,14 – 7,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

FADE – Pay geri alım programı kapsamında 100.229 adet pay 11,07 – 11,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.005.000 adet pay 4,93 – 5,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDZA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 23.000 adet pay 21,66 – 21,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRTHO – Pay geri alım programı kapsamında 119.000 adet pay 116,07 TL ortalama fiyattan geri alındı.

GSDHO – Delta Global AG tarafından 3,97 – 4,09 TL fiyat aralığından 6.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki doğrudan payı %4,95’e yükseldi.

GSDHO – Marmara Capital Portföy tarafından 4,05 – 4,13 TL fiyat aralığından 10.355.797 adet pay satılırken, yönetimindeki fonların şirketin fiili dolaşımdaki payları içindeki toplam oranı %13,06’ya geriledi.

INTET – Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından 50,65 – 51,05 TL fiyat aralığından 220.348 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %78,74’e yükseldi.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500.000 adet pay 2,60 TL fiyattan geri alındı.

KRSTL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 7,45 – 7,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 8,41 TL fiyattan geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 11,89 – 11,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 445.000 adet pay 6,59 – 6,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Pay geri alım programı kapsamında 451.239 adet pay 36,56 – 37,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 37,22 – 37,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Pay geri alım programı kapsamında 100.000 adet pay 13,05 TL ortalama fiyattan geri alındı.

MOGAN – Güriş İnşaat tarafından ortalama 9,08 TL fiyattan 110.065 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,04’e yükseldi.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 9,10 TL ortalama fiyattan 164.777 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,19’a yükseldi.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 36,70 – 41,32 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,80’e yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 320.000 adet pay 36,54 – 38,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Pay geri alım programı kapsamında 225.000 adet pay 6,02 – 6,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Ahmet Akbalık tarafından 11,91 – 12,10 TL fiyat aralığından 543.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,90’a yükseldi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.573 adet pay ortalama 30,33 TL fiyattan geri alındı.

PRKME – Pay geri alım programı kapsamında 49.749 adet pay 14,06 – 14,31 TL fiyat aralığından geri alındı.

PSGYO – Fatih Erdoğan tarafından 1,77 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,24’e yükseldi.

PSGYO – Abdulkerim Fırat tarafından 1,77 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,24’e yükseldi.

PSGYO – Mehmet Erdoğan tarafından 1,77 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,24’e yükseldi.

SMRTG – Smart Holding tarafından 4,98 – 5,05 TL fiyat aralığından 7.798.184 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,99’a yükseldi.

TGSAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 99,49 TL ortalama fiyattan geri alındı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 272,50 – 277,50 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki doğrudan payı %37,16’ya yükseldi.

TUKAS – Pay geri alım programı kapsamında 11.968.879 adet pay 2,09 – 2,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Pay geri alım programı kapsamında 4.204.649 adet pay 5,62 TL ortalama fiyattan geri alındı.

YYLGD – Pay geri alım programı kapsamında 1.000.000 adet pay 7,83 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

Etiler Gıda (ETILR) - Olağan Genel Kurul- Saat: 11.30

(İNFO YATIRIM)