Borsa İstanbul'da MARMR koduyla işlem gören Marmara Holding A.Ş.'nin, Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 payının Japonya merkezli Kansai Paint'e 93 milyon dolar karşılığında satışında önemli bir aşama tamamlandı. Rekabet Kurulu, pay devrine izin verdi.

93 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Marmara Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 50'sine karşılık gelen paylarının satış sürecine ilişkin yeni gelişme duyuruldu.

Marmara Holding, 26 Haziran 2026 tarihinde Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 payının, şirketin diğer yüzde 50 ortağı olan Japonya merkezli Kansai Paint Co., Ltd.'ye prensip olarak 93 milyon dolar bedelle satılması konusunda ön mutabakata varmıştı.

Taraflar arasında 29 Temmuz 2026 tarihinde ise Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre Marmara Holding'in Polisan Kansai Boya sermayesinde sahip olduğu 62 milyon 501 bin 572 TL nominal değerli ve şirket sermayesinin yüzde 50'sine karşılık gelen payların tamamı, 93 milyon dolar peşin bedelle Kansai Paint'e satılacak.

REKABET KURULU'NDAN İZİN ÇIKTI

Satışın tamamlanabilmesi için beklenen yasal izinlerden biri de Rekabet Kurulu'ndan geldi.

Marmara Holding'in açıklamasına göre Kansai Paint, Rekabet Kurulu'nun pay devrine izin verdiğini 28 Eylül 2026 tarihinde şirkete bildirdi.

Böylece Pay Devir Sözleşmesi kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşul yerine getirilmiş oldu.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİLECEK

93 milyon dolarlık pay devri, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendiriliyor.

Marmara Holding, Rekabet Kurulu izninin ardından pay devrine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesi için hazırlıklara başlayacağını açıkladı.

Şirket, genel kurul toplantısı ve 93 milyon dolarlık satış işleminin tamamlanmasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.