Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2 Temmuz 2026 tarihli Tahkim Kurulu kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi nezdinde açılan iptal davasının (2026/7 E.) halen devam ettiği belirtildi.

İptal davası süreci sürerken, karşı tarafın söz konusu Tahkim Kurulu kararına dayanarak Samsun 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde (2026/1923 E.) Reeder aleyhine iflas talepli dava açtığı bilgisi paylaşıldı.

"UZLAŞMA SÜRECİNE GİRİLMEDİ, ŞİRKET ALEYHİNE VERİLMİŞ BİR KARAR YOK"

Hukuk danışmanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda hareket edildiğini vurgulayan Reeder Teknoloji, karşı tarafın iflas talepli başvurusunu "uyuşmazlık kesinleşmeden ödeme yaptırmaya yönelik bir hukuki girişim" olarak nitelendirdi.

Olası bir ödemenin ileride geri alınamama riskine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

• Uzlaşma Yapılmadı: Hukuki riskler gözetilerek dava ödeme yoluyla kapatılmamış ve bir uzlaşma sürecine girilmemiştir.

• Aleyhte Karar Yok: İflas talebinin kabulüne ilişkin Reeder Teknoloji aleyhine verilmiş herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

ALACAĞIN BİLANÇO İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 1,59

Reeder Teknoloji, uyuşmazlığa konu olan ana para tutarının finansal tablolar üzerindeki etkisini de rakamlarla açıkladı. Şirketin 30 Haziran 2026 tarihli ve 18 Eylül 2026'da kamuoyuna duyurulan konsolide finansal tablolarına göre söz konusu alacak;

• Toplam aktiflerin yaklaşık %1,22’sine,

• Toplam özkaynakların ise yaklaşık %1,59’una denk geliyor.

Şirket, sürecin seyrine ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.