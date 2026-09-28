2 milyon TL tutarındaki birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazançlar, bankaların uyguladığı vadesiz alt limit (boşta kalan bakiye) koşulları ve stopaj esnekliklerine göre farklılık gösteriyor.

ZİRVEDE TÜRKİYE FİNANS VAR

2 milyon TL için en yüksek net getiriyi 59.967,32 TL ile yüzde 44 kâr payı oranı sunan Türkiye Finans (Günlük Hesap) sağladı.

Türkiye Finans'ı, yüzde 44,50 faiz oranıyla 58.847,72 TL net kazanç sunan Alternatif Bank (Salkım Hesap) takip etti.

Katılım finans tarafında ise Albaraka Türk, yüzde 40,48 kâr payı oranıyla 58.557,37 TL net getiri sunarak öne çıkan bir diğer kurum oldu.

BANKA BANKA 2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİ SIRALAMASI

Aşağıdaki tabloda, mevduat ve katılım hesaplarının 32 günlük vade sonundaki net kazançları en yüksekten en düşüğe doğru listelenmiştir:

Banka Hesap Adı Faiz / Kâr Payı Oranı (%) Net Getiri (TL) Vade Sonu Toplam Bakiye (TL) Türkiye Finans Günlük Hesap %44,00 59.967,32 TL 2.059.967,32 TL Alternatif Bank Salkım Hesap %44,50 58.847,72 TL 2.058.847,72 TL Albaraka Türk Avantajlı Hesap %40,48 58.557,37 TL 2.058.557,37 TL Kuveyt Türk Günlük Hesap %39,50 57.937,56 TL 2.057.937,56 TL Fibabanka Kazandıran Günlük %42,00 57.034,30 TL 2.057.034,30 TL DenizBank E-Mevduat %39,00 56.416,44 TL 2.056.416,44 TL QNB E-Vadeli Hesap %38,75 56.054,79 TL 2.056.054,79 TL ING Turuncu Hesap %44,00 55.429,06 TL 2.055.429,06 TL Garanti BBVA E-Mevduat %38,25 55.331,51 TL 2.055.331,51 TL Akbank VOV Hesap %43,00 55.330,48 TL 2.055.330,48 TL İş Bankası Vadeli TL Hesabı %37,50 54.246,58 TL 2.054.246,58 TL TEB Marifetli Hesap %42,00 53.951,36 TL 2.053.951,36 TL Odeabank Oksijen Hesap %42,00 51.015,08 TL 2.051.015,08 TL Yapı Kredi Dinamik Kazandıran %44,00 47.672,22 TL 2.047.672,22 TL

YÜKSEK FAİZ HER ZAMAN EN YÜKSEK KAZANÇ DEMEK DEĞİL

Getiriler incelendiğinde dikkat çeken en önemli detay, aynı faiz oranına sahip bankaların net getirileri arasındaki fark oldu.

Örneğin; ING, Yapı Kredi ve Türkiye Finans %44 tabelasını sunmasına rağmen net getiriler 47.672 TL ile 59.967 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Bu durumun temel nedenleri şunlardır:

Boşta Kalan Bakiye (Vadesiz Limit): Günlük/geceik kazandıran hesap türlerinde (Oksijen, Marifetli, Dinamik vb.) ana paranın belirli bir kısmı vadesiz hesapta faizsiz tutulabilir.

Hesap Tipi Farkı: Klasik e-mevduat hesaplarında paranın tamamı işletilirken, günlük esnek hesaplarda paraya erişim imkanı sunulduğu için nemalandırılan tutar düşebilir.

Katılım Bankacılığı Esası: Katılım bankalarındaki kâr payı oranları bağlayıcı faiz olmayıp havuz getirisi tahminine dayanır.

Uzmanlar, yatırımcıların yalnızca tabeladaki faiz oranına değil, hesabın sunduğu net kazanç tutarına ve vadesiz alt limit şartlarına dikkat ederek tercih yapması gerektiğini vurguluyor.