Yerine getirilmeyen takas yükümlülükleri nedeniyle oluşan temerrüt açığını kapatmak amacıyla başlatılan süreçte, yatırımcıların satış emirleri kabul edilecek.

Takasbank nezdinde gerçekleşecek temerrüt alışı işlemlerine konu olan paylar şu şekilde sıralandı:

• KTLEV.TE (Katılımevim)

• ZGYO.TE (Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı)

• EGEGY.TE (Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı)

• ASGYO.TE (Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı)

• ICUGS.TE (Işıklar Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı)

Söz konusu hisselerdeki temerrüt alışının takas işlemleri bugün (28 Eylül 2026) itibarıyla tamamlanacak.

Takasbank, elinde bu hisseleri bulunduran piyasa katılımcılarının ilgili pay sıralarına satış emri girebileceklerini belirtti.

2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TEMİN EDİLEMEZSE "NAKDİ UZLAŞI" UYGULANACAK

Açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü’nün 65’inci maddesine dikkat çekildi. İlgili kural gereğince:

• Süreç: Temerrüt alışı kapsamında teslim edilmesi gereken hisseler, piyasadan temerrüdü takip eden 2 iş günü içerisinde temin edilemezse, alacaklı tarafa hisse yerine nakden ödeme yapılacak.

• Kıymet Alacaklısı Değişimi: Temerrüdün nakdi ödemeyle sonlandırılması durumunda; temerrüdün oluştuğu günkü kıymet alacaklısı üye ile nakdi uzlaşının yapılacağı gündeki alacaklı üye, gün içi netleştirme süreçleri nedeniyle farklılık gösterebilecek.

Takasbank, olası nakdi uzlaşma süreçlerinde yaşanabilecek takas operasyonlarına ilişkin tüm üye ve piyasa aktörlerinin gerekli bilgilendirmeleri dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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