Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde emtia cephesinde sert satış baskısı hakim oldu. Ons altında haftalık kayıp yüzde 5’i, ons gümüşte yüzde 7’yi aştı.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin enerji fiyatlarını yukarı taşıması enflasyonist endişeleri canlı tutarken, döviz tarafında ise daha yatay ve sakin bir seyir izlendi.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM: GÜNÜN EN ÇOK KAYBETTİRENİ GÜMÜŞ

Günün ilk yarısında saat 11:24 itibarıyla emtia piyasasında öne çıkan rakamlar ve kayıplar şu şekilde gerçekleşti:

• Gümüş (En Sert Kayıp): Günlük yüzde 5,09 düşüşle 61,04 dolar seviyesine geriledi.

Aylık kaybı yüzde 8,25'e, yıl başından bu yana kaybı ise yüzde 14,12'ye ulaşsa da 52 haftalık dönemde yatırımcısına yüzde 32,55 kazandırarak yıllık bazda pozitif görünümünü koruyor.

• Altın: Ons fiyatı yüzde 3,21 kayıpla 4.148,07 dolara çekilerek teknik açıdan kritik olan 4.240 dolar desteğinin altına indi.

Altının bu ayki kaybı yüzde 6,77, yıl başından bu yana kaybı yüzde 3,83 olurken; 52 haftalık performansı yüzde 10,33 artış yönünde.

• Paladyum: Günlük yüzde 3,07 düşüşle 1.233,85 dolara geriledi. Yıl başından bu yana yüzde 22,94 eriyen paladyumun 52 haftalık kaybı yüzde 3,17 seviyesinde.

• Platin: Yüzde 2,90 değer kaybıyla 1.729,03 dolara indi. Yıl başından bu yana yüzde 15,84 gerileyen platin, 52 haftalık bazda ise yüzde 10,02 primli durumda.

SANAYİ METALLERİ VE BAKIR DA NASİBİNİ ALDI

Satış dalgası yalnızca değerli metallerle sınırlı kalmadı. Sanayi metali Bakır, günlük yüzde 2,39 düşüşle 6,5505 seviyesine geriledi.

Buna karşın bakır, güçlü duruşunu koruyarak yıl başından bu yana yüzde 16,05, son 52 haftada ise yüzde 38,80 kazanç sağlayarak dönemin öne çıkan metallerinden biri oldu.

DÖVİZ PİYASASINDA SINIRLI HAREKET

Emtia tarafındaki sert çalkantıya kıyasla döviz piyasasında dar bantta yatay hareketler görüldü:

• ABD Doları: Yüzde 0,08 artışla 48,925 TL seviyesinde işlem gördü (Yıl başından bu yana yüzde 13,50, 52 haftalık yüzde 17,92 kazanç).

• Euro: Yüzde 0,04 yükselişle 55,625 TL seviyesine çıktı (Yıl başından bu yana yüzde 10,20, 52 haftalık yüzde 15,18 kazanç).

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSDİHDAM VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak olan kritik istihdam verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine kilitlendi.

Verilerin faiz politikasına dair sunacağı ipuçları, emtia ve döviz fiyatlamalarının yönünde belirleyici olacak.

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