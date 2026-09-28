Son haftalarda yükselişini hızlandırarak 70 dolar sınırına yaklaşan gümüşte rüzgar tersine döndü. Ons gümüş haftalık bazda yüzde 3 değer kaybederek 61,72 dolara kadar gerilerken, son iki ayda elde edilen kazançların önemli bölümü silindi. Gram gümüş ise yeni haftaya 97,32 TL seviyesinden başladı.

GÜMÜŞ 70 DOLARDAN UZAKLAŞTI

Son dönemde değerli metallerde görülen yükselişten destek bulan ons gümüş 70 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından sert satışlarla karşılaştı.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 3 kayıpla tamamlayan gümüş 61,72 dolara kadar gerilerken, son iki aylık yükselişin ardından elde edilen kazançların önemli bir kısmını geri verdi.

Yurt içinde gram gümüş ise haftaya 97,32 TL seviyesinden başladı.

ABD TAHVİL FAİZLERİ GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

Gümüş fiyatlarının yeni haftadaki seyri açısından takip edilecek ilk önemli gösterge ABD tahvil faizleri olacak.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 5,2 bölgesine çıkarak yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyelerini test etti.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi bulunmayan gümüş gibi değerli metalleri elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

DOLAR ENDEKSİ 101'İN ÜZERİNDE

Gümüşün yönünü belirleyebilecek ikinci önemli gösterge ise dolar olacak.

Dolar Endeksi haftanın son işlem gününde gerilemesine rağmen 101 seviyesinin üzerinde kaldı. Dolardaki geri çekilme gümüşün toparlanmasına bir miktar destek verse de 65 dolar seviyesinin aşılması için yeterli olmadı.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Teknik görünümde gümüş için 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 63,77 dolar seviyesi ilk önemli eşik olarak takip ediliyor.

Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 63,07 dolar ve 62,31 dolar seviyeleri izlenecek.

Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk önemli direnç 65,32 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde 66,75 dolar ve ardından 67,55 dolar gündeme gelebilir.

JEOPOLİTİK DESTEK DE ZAYIFLADI

ABD ile İran arasındaki diplomasi ihtimalinin güçlenmesiyle petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, güvenli liman talebini de etkiledi.

Jeopolitik risklerin azalabileceğine ilişkin beklentiler, değerli metallere yönelik talebin bir bölümünün zayıflamasına neden olurken gümüşün dolar ve yüksek faiz karşısındaki desteği de azaldı.

Yeni haftada dolar ve ABD tahvil faizlerinin birlikte gerilemesi gümüşte toparlanmayı destekleyebilir. Tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi halinde ise satış baskısının güçlenmesi bekleniyor.