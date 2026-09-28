Taşınmaz satışlarında para transferini güvence altına almak amacıyla zorunlu hale getirilecek Güvenli Ödeme Sistemi'nde tarih değişti. Ticaret Bakanlığı, sistemin zorunlu uygulama başlangıcının 1 Aralık 2026'ya ertelendiğini açıkladı. Bankalar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasındaki teknik entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından pilot uygulama da başlatılacak.

ZORUNLULUK 1 ARALIK'A ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığı, sistemin tüm unsurlarıyla güvenli ve kesintisiz çalışabilmesi için ilgili kurumlar, bankalar ve sektör paydaşları arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanmasına ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Bu kapsamda yapılacak yönetmelik değişikliğiyle Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlenecek.

EV SATIŞINDA PARA VE TAPU AYNI ANDA EL DEĞİŞTİRECEK

29 Nisan 2026'da Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, taşınmaz satış bedelinin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması öngörülmüştü.

Sistemle birlikte satış bedelinin güvenli ortamda aktarılması ve taşınmazın mülkiyet devriyle paranın eş zamanlı olarak el değiştirmesi sağlanacak.

Düzenlemeyle taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinin azaltılması ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

BANKALAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TKGM'nin bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımını sağlayacak teknik altyapının hazırlandığı, bankaların kendi altyapılarını oluşturmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Veri paylaşımının ve teknik altyapının daha hızlı kurulabilmesi amacıyla bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik de gerçekleştirildi.

Banka altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından sistem için pilot uygulamanın başlatılması planlanıyor.