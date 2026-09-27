Fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı konuldu. Listede Astor Enerji'den Feridun ve Enver Geçgel ile CW Enerji Başkanı Tarzan Tarık Sarvan da yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığı hakkında tedbir kararı verildi.
Listede Astor Enerji'nin sahipleri Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in yanı sıra CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan da bulunuyor.
Listede, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal'ın eşi ve aynı zamanda borsacı olduğu bilinen Cihan Sütşurup’ın kızı Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu aktarıldı.
ASTOR VE CW ENERJİ PATRONLARI LİSTEDE
Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişin ardından servetinin 5,2 milyar dolara ulaşmasıyla Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında zirveye çıkmasıyla gündeme gelmişti.
Listede yer alan bir diğer dikkat çeken isim ise Borsa İstanbul'da CWENE koduyla işlem gören CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan oldu.
HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ TESPİT EDİLDİ
Başsavcılık, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde manipülatif işlemler yapıldığınıve yaklaşık 100 kata varan artışlar tespit edildiğini belirtti. Söz konusu hareketlerin “anormal nitelikte bir fiyat hareketi” olduğu değerlendirilirken, hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı kaydedildi.
Hisselerdeki yükselişlerin şirketlerin gerçek faaliyetleri ve konumlarıyla bağlantılı
olmadığı belirtilerek, “yapay yükseliş sağlanarak ciddi miktarda menfaat elde edildiği”
ifade edildi.
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine
kapatıldığı hatırlatılırken, soruşturma kapsamında ilişkisi bulunduğu belirtilen kişi, şirket ve fonların mal varlıklarına tedbir uygulanmasına karar verildi.
42 KİŞİLİK LİSTE AÇIKLANDI
Mal varlıklarına tedbir kararı konulan 42 kişinin isimleri şöyle;
Muhammed Yarız
Serdar Turhan
Abdullah Ercan
Melis Sandal
Emrullah Ercan
Ömer Bedir Çetinel
Mustafa Dedik
Hakan Yıldız
Erdin Özel
Enver Geçgel
İsmet Öğüt
Tarzan Tarık Sarvan
Tolga Aydın
Ezgi Kaya
Burhan Tunç Özkan
Mehmet Selçuk Aksoy
Turgay Ceylani
Rıza Kandemir
Cengiz Avcı
Furkan Talay
Metehan Ülgener
Ali Yıldız
Kazım Kocapınar
Hakan Dıravacı
Şeyhmus Yeşilmen
Şadi Türk
Nihat Kırmızı
Mahmut Vural Erkoç
Ali Acar
Hale Elpe
Alim Bilen
Ayşe Gökdemir
Ercan Çömez
Çağlayan Yağcı
Feridun Geçgel
Mehmet Emre Çamlıbel
Caner Bingöl
Enes Can Demir
Türker Tekten
Salih Tuncer Mutlucan
Egemen Sönmez
Gül Ayşe Çolak