İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığı hakkında tedbir kararı verildi.

Listede Astor Enerji'nin sahipleri Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in yanı sıra CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan da bulunuyor.

Listede, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal'ın eşi ve aynı zamanda borsacı olduğu bilinen Cihan Sütşurup’ın kızı Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu aktarıldı.

ASTOR VE CW ENERJİ PATRONLARI LİSTEDE

Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişin ardından servetinin 5,2 milyar dolara ulaşmasıyla Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında zirveye çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Listede yer alan bir diğer dikkat çeken isim ise Borsa İstanbul'da CWENE koduyla işlem gören CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan oldu.

HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde manipülatif işlemler yapıldığınıve yaklaşık 100 kata varan artışlar tespit edildiğini belirtti. Söz konusu hareketlerin “anormal nitelikte bir fiyat hareketi” olduğu değerlendirilirken, hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı kaydedildi.

Hisselerdeki yükselişlerin şirketlerin gerçek faaliyetleri ve konumlarıyla bağlantılı

olmadığı belirtilerek, “yapay yükseliş sağlanarak ciddi miktarda menfaat elde edildiği”

ifade edildi.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine

kapatıldığı hatırlatılırken, soruşturma kapsamında ilişkisi bulunduğu belirtilen kişi, şirket ve fonların mal varlıklarına tedbir uygulanmasına karar verildi.

42 KİŞİLİK LİSTE AÇIKLANDI

Mal varlıklarına tedbir kararı konulan 42 kişinin isimleri şöyle;

Muhammed Yarız

Serdar Turhan

Abdullah Ercan

Melis Sandal

Emrullah Ercan

Ömer Bedir Çetinel

Mustafa Dedik

Hakan Yıldız

Erdin Özel

Enver Geçgel

İsmet Öğüt

Tarzan Tarık Sarvan

Tolga Aydın

Ezgi Kaya

Burhan Tunç Özkan

Mehmet Selçuk Aksoy

Turgay Ceylani

Rıza Kandemir

Cengiz Avcı

Furkan Talay

Metehan Ülgener

Ali Yıldız

Kazım Kocapınar

Hakan Dıravacı

Şeyhmus Yeşilmen

Şadi Türk

Nihat Kırmızı

Mahmut Vural Erkoç

Ali Acar

Hale Elpe

Alim Bilen

Ayşe Gökdemir

Ercan Çömez

Çağlayan Yağcı

Feridun Geçgel

Mehmet Emre Çamlıbel

Caner Bingöl

Enes Can Demir

Türker Tekten

Salih Tuncer Mutlucan

Egemen Sönmez

Gül Ayşe Çolak