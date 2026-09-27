Borsa İstanbul'da 21-25 Eylül haftasında yaşanan sert satışların boyutu hisse bazında daha çarpıcı hale geldi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamlarken bazı paylarda satışlar taban serisine dönüştü.

Haftanın beş işlem gününün tamamını taban fiyatlardan tamamlayan 43 hissede kayıplar yaklaşık yüzde 40'a ulaştı. RALYH, ANELE ve LYDYE yüzde 40,91 ile listenin ilk sırasında yer aldı.

43 HİSSE 5 GÜN ÜST ÜSTE TABAN OLDU

Hisse 25 Eylül kapanış Haftalık kayıp RALYH 117,00 TL %40,91 ANELE 62,10 TL %40,91 LYDYE 5.517,50 TL %40,91 MANAS 14,42 TL %40,90 PRZMA 30,14 TL %40,90 TRHOL 1.940,00 TL %40,90 LIDER 9,34 TL %40,89 SKYLP 68,10 TL %40,89 TMPOL 124,30 TL %40,89 TEHOL 20,62 TL %40,88 PASEU 32,78 TL %40,88 KTLEV 13,16 TL %40,88 LYDHO 55,60 TL %40,88 BIGTK 132,20 TL %40,88 HEDEF 11,44 TL %40,88 ALKLC 224,20 TL %40,88 TERA 96,60 TL %40,88 KARCL 100,50 TL %40,88 MMCAS 16,77 TL %40,87 BIGEN 67,70 TL %40,87 ESCAR 19,88 TL %40,87 BINBN 80,30 TL %40,87 MAGEN 16,11 TL %40,86 IZFAS 22,00 TL %40,86 TKNKA 67,60 TL %40,86 UFUK 601,50 TL %40,86 DUNYH 44,56 TL %40,86 KLRHO 25,04 TL %40,86 GUNDG 316,75 TL %40,85 DOGUB 25,74 TL %40,85 IEYHO 99,20 TL %40,85 ODINE 273,50 TL %40,83 DSTKF 1.174,00 TL %40,83 SELEC 126,00 TL %40,82 OZATD 2.150,00 TL %40,81 ISVEA 41,94 TL %40,80 CRDFA 9,97 TL %40,80 EDATA 7,38 TL %40,77 PEKGY 5,06 TL %40,75 SVGYO 6,72 TL %40,74 SEKUR 3,94 TL %40,57 MARTI 1,33 TL %40,36 INFO 1,07 TL %39,89

SATIŞLARDA FON KRİZİ ETKİSİ

Sert satışların yaşandığı dönem, fon piyasasında likidite sıkışıklığı ve tasfiye sürecinin gündemin merkezine yerleştiği haftaya denk geldi.

Bazı yatırım fonlarının belirli hisselerde yoğun pozisyon taşıması, yatırımcılardan gelen çıkış talepleri ve fonların nakit ihtiyacının artması piyasalardaki satış baskısının önemli başlıkları arasında yer aldı.

SPK'nın fonlara ilişkin aldığı kararların ardından başlayan süreçte bazı fonların işlemleri durdurulurken, piyasalardaki belirsizlik de özellikle fon portföylerinde yoğun şekilde bulunan bazı hisselerde satışların derinleşmesine yol açtı.

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