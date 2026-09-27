Borsa İstanbul'da fon krizinin etkilerinin hissedildiği 21-25 Eylül haftasında satış baskısı birçok hissede derinleşti. BIST 100 haftayı yüzde 2,90 kayıpla tamamlarken 43 hisse beş işlem gününün tamamında taban oldu. Bu hisselerde haftalık kayıp yüzde 40,9'a kadar ulaştı.
Borsa İstanbul'da 21-25 Eylül haftasında yaşanan sert satışların boyutu hisse bazında daha çarpıcı hale geldi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamlarken bazı paylarda satışlar taban serisine dönüştü.
Haftanın beş işlem gününün tamamını taban fiyatlardan tamamlayan 43 hissede kayıplar yaklaşık yüzde 40'a ulaştı. RALYH, ANELE ve LYDYE yüzde 40,91 ile listenin ilk sırasında yer aldı.
43 HİSSE 5 GÜN ÜST ÜSTE TABAN OLDU
|Hisse
|25 Eylül kapanış
|Haftalık kayıp
|RALYH
|117,00 TL
|%40,91
|ANELE
|62,10 TL
|%40,91
|LYDYE
|5.517,50 TL
|%40,91
|MANAS
|14,42 TL
|%40,90
|PRZMA
|30,14 TL
|%40,90
|TRHOL
|1.940,00 TL
|%40,90
|LIDER
|9,34 TL
|%40,89
|SKYLP
|68,10 TL
|%40,89
|TMPOL
|124,30 TL
|%40,89
|TEHOL
|20,62 TL
|%40,88
|PASEU
|32,78 TL
|%40,88
|KTLEV
|13,16 TL
|%40,88
|LYDHO
|55,60 TL
|%40,88
|BIGTK
|132,20 TL
|%40,88
|HEDEF
|11,44 TL
|%40,88
|ALKLC
|224,20 TL
|%40,88
|TERA
|96,60 TL
|%40,88
|KARCL
|100,50 TL
|%40,88
|MMCAS
|16,77 TL
|%40,87
|BIGEN
|67,70 TL
|%40,87
|ESCAR
|19,88 TL
|%40,87
|BINBN
|80,30 TL
|%40,87
|MAGEN
|16,11 TL
|%40,86
|IZFAS
|22,00 TL
|%40,86
|TKNKA
|67,60 TL
|%40,86
|UFUK
|601,50 TL
|%40,86
|DUNYH
|44,56 TL
|%40,86
|KLRHO
|25,04 TL
|%40,86
|GUNDG
|316,75 TL
|%40,85
|DOGUB
|25,74 TL
|%40,85
|IEYHO
|99,20 TL
|%40,85
|ODINE
|273,50 TL
|%40,83
|DSTKF
|1.174,00 TL
|%40,83
|SELEC
|126,00 TL
|%40,82
|OZATD
|2.150,00 TL
|%40,81
|ISVEA
|41,94 TL
|%40,80
|CRDFA
|9,97 TL
|%40,80
|EDATA
|7,38 TL
|%40,77
|PEKGY
|5,06 TL
|%40,75
|SVGYO
|6,72 TL
|%40,74
|SEKUR
|3,94 TL
|%40,57
|MARTI
|1,33 TL
|%40,36
|INFO
|1,07 TL
|%39,89
SATIŞLARDA FON KRİZİ ETKİSİ
Sert satışların yaşandığı dönem, fon piyasasında likidite sıkışıklığı ve tasfiye sürecinin gündemin merkezine yerleştiği haftaya denk geldi.
Bazı yatırım fonlarının belirli hisselerde yoğun pozisyon taşıması, yatırımcılardan gelen çıkış talepleri ve fonların nakit ihtiyacının artması piyasalardaki satış baskısının önemli başlıkları arasında yer aldı.
SPK'nın fonlara ilişkin aldığı kararların ardından başlayan süreçte bazı fonların işlemleri durdurulurken, piyasalardaki belirsizlik de özellikle fon portföylerinde yoğun şekilde bulunan bazı hisselerde satışların derinleşmesine yol açtı.
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